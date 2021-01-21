英1天1820人亡 德荷嚴防變種殺手

荷蘭政府20日提議實施全國性宵禁，並禁止從南非和英國啟程的客機入境，預料於國會批准後，將在本周末啟動。(美聯社)

英國 20日新增1820人感染新冠肺炎病故，再次刷新紀錄，總計病故人數突破9萬3000人。英國首相強生（Boris Johnson）警告，「未來數周恐怕會更艱難」。

英國的2021年第一個月過得十分艱辛，變種病毒疫情嚴峻，病故人數節節升高，一再刷新紀錄。英國BBC報導，英國過去24小時新增1820人病故、3 萬8905人確診。英國過去7天有8523人病故，總計死亡人數達到9萬3290人。

英國上一個病故人數最高的日子是19日的1610人，才過24小時紀錄就被打破。

●荷蘭擬採最嚴格防疫令

荷蘭政府20日提議實施全國性宵禁，並禁止從南非和英國啟程的客機入境，這是迄今為止該國研擬的最嚴格防疫令，以免變種新冠病毒在荷蘭擴散。

這項命令將禁止荷蘭民眾在晚間8時30分至凌晨4時30分期間外出，除了需要緊急就醫、需要在戶外進行必要性工作等狀況的民眾之外，違規者將被處以95歐元（約115美元）的罰款。

總理呂特在電視新聞發布會上說：「這是一項非常嚴格的措施，但我們正處於緊要關頭，英國的變種病毒讓我們別無選擇。」

●德國不排除邊境 檢查

德國19日宣布採取更嚴格的部分封城措施，並將封鎖令延長至2月14日。同時面對傳染力更強的變異病毒株，總理梅克爾 說不排除實施邊境檢查。

梅克爾和各邦首長達成共識，民眾進出商家和大眾運輸系統必須強制戴醫療口罩，這代表只能戴外科口罩或FFP2口罩。梅克爾等人也敦促企業雇主讓員工在家工作。