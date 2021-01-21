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美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

7天9.3萬染疫病殁 變種病毒入侵60國

編譯中心╱綜合20日電
丹麥奧爾堡大學大學研究員正分析所有來自英國B117新冠病毒株樣本。（Getty Images）
丹麥奧爾堡大學大學研究員正分析所有來自英國B117新冠病毒株樣本。（Getty Images）

世界衛生組織（WHO）說，至今有至少60個國家出現了英國的B.1.1.7變種冠病毒株，比一周前多了10國。美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）19日公布實驗結果，他們研發的疫苗有可能預防英國變種病毒

聯合早報引述法新社報導，WHO 20日表示，全球的冠病死亡病例已破200萬起，加上新變種冠病病毒的出現，使全球疫情形勢更為令人擔憂。

世衛同時也在每周更新的疫情報告宣布，與英國變種病毒一樣被認為更具傳染力的南非變種病毒，已有23 個國家或地區通報發現。

世衛也表示，在過去7天，新增死亡人數達到創紀錄的9.3萬人，同時也新增470萬人確診。

在美國及歐洲的大規模疫苗接種計畫，已為看到疫情結束帶來希望。歐盟今天表示，目標在8月底以前讓70%成年人口完成疫苗接種。

然而許多歐盟國家，以及包含印度及俄國在內等其他國家，仍在想盡辦法展開疫苗接種計畫。

美國仍是全球疫情最嚴重的國家，總統當選人拜登已清楚表明，他就職後會謹慎防疫。

美國輝瑞藥廠及德國生物新技術公司19日公布實驗室測試結果顯示，他們研發的疫苗有可能預防到在英國首先發現的變種病毒B.1.1.7。研究發現，已接種疫苗的人，其血液中的抗體中和了變種病毒，效果一如對抗較舊版本的新冠肺炎病毒。

研究人員進行測試時，將合成病毒加到採自16名已接種疫苗人士的血液樣本中。這些血液樣本是採自之前接受臨床測試的人，而病毒則是改造到跟B.1.1.7表面蛋白一樣。

日本政府20日宣布，已跟美國輝瑞大藥廠正式簽約，將在今年內購得可供7200萬人施打的約1億4400萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗。政府希望能在今年上半年前讓大多數日本民眾施打。

南韓總統文在寅也表示，除先前訂購的5600萬人份2019冠狀病毒疾病疫苗外，政府目前正與美國業者商議追加訂購2000萬人份疫苗。

疫苗 美國 變種病毒

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