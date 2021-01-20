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卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

安大略緊急狀態 年貨商店門可羅雀

編譯中心／綜合19日電

加拿大多倫多華人以往都在這時候開始出外辦年貨，作準備迎接即將到來的農曆新年，但多倫多所在的安省數天前進入緊急狀態，附隨居家令，市面變得冷清，銷售賀年禮品的商場店舖門可羅雀。

文匯報報導，在居家令實行後的首個星期日，平時人頭湧湧的萬錦朗豪坊華人超市「大統華」人流極少，即使擺放了大量賀年食物和用品，亦無人問津。這間分店一星期前曾有一名兼職員工確診新冠肺炎，超市依法進行深層消毒，但這可能影響消費者暫時卻步。超市商場門外停泊了5部警車，高調管控防止聚集人群，但卻不見警員蹤影，警車可能已足以阻嚇群眾聚集。根據政府抗疫規例，顧客進入商舖前要首先量度體溫，店內可容納人數是經營牌照許可人數的25%，但由於顧客數量少，人們不需排隊便可入內購物。

華人通常較洋人嚴格遵從居家令，即使過年在即，他們避免在假期出外購物。報導指出，萬錦市主要地標之一的萬錦廣場亦顧客不多，美食廣場最多人排隊是兩間燒臘店，每間有十多人等候。廣場內的店舖擺設了華人喜歡購買的年貨，如糖果、餅食、油器、齋料和糕點。安大略省的緊急狀態令有效期直至2月10日，現在很難預測會否在農曆新年前取消，大部分華人準備平靜留在家中過年。

據報導，除了零售商店外，酒樓食肆生意也因疫情加劇而未能在農曆年尾有起色，多倫多食肆全禁堂食，最近連外賣的生意亦大減，買外賣的顧客少了很多，酒樓為了招徠顧客，紛紛推出盆菜，而出售盆菜利潤較高，對消費者亦有新鮮感。

華人超市 緊急狀態 疫情

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