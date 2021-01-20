南非變種傳染力增5成 有抗體也難擋

針對近期變種病毒在各國散播，有專家根據感染病例資料分析指出，在南非發現的變種病毒的傳染力多出50%。圖為南非首都普勒托利亞一間醫院的醫護人員11日在停車場搭起的帳篷裡照顧病人。（路透）

新冠疫情 持續擴大，且接連出現變異病毒株。科學家18日警告，曾感染新冠病毒並痊癒而獲得的天然抗體，對南非 變異病毒株的防護力較低，不過專家仍認為疫苗 能發揮效果。

路透報導，研究發現，南非變異病毒株更容易且緊密地與人類細胞結合。南非流行病學權威卡林說，這有助解釋為何南非變異病毒株的傳播速度比原始病毒株快約50%。南非變異病毒株在一個月前被發現，引發當地第2波疫情，並已傳播至其他國家。南非已逾134.6萬人確診，累計超過3.7萬人不治，變異病毒也使得南非在本月稍早單日新增2萬1000例確診，創下新高。

卡林說：「根據恢復期血清研究，天然抗體的保護力較低，但目前資料顯示，新變異病毒不會引起更嚴重病症。」

南非變異病毒具有20多種變異，病毒用於感染人類細胞的棘蛋白也出現多種突變。英國科學家和政治人物擔心目前正在配送或研發中的疫苗對抗南非變異病毒效力可能較弱。

非洲衛生研究所病毒學家席加爾說：「全世界都低估了這種病毒。這種病毒會進化，它，正在適應我們。」他並認為病毒已找到擺脫先前抗體的方法，「有理由關切」既有疫苗對它的效果。

不過，MAC的疫苗專家認為，疫苗可誘發廣泛免疫反應，棘蛋白中的突變不太可能完全抵銷疫苗效力，因為「我們的免疫系統非常聰明」。

多國18日紛紛加緊疫苗施打工作。英國和法國選擇讓長者大規模接種；俄羅斯要求全民注射，但僅首都莫斯科獲得足夠疫苗。16日起跑的印度，原定首日接受接種的百姓有三分之一未現身，顯示普遍保持觀望心態；當局表示將設法排除謠言、增加公眾信心，相信施打人數將會增加。