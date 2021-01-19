東奧有「機密B計畫」！日媒：延期到2024年

面對再度爆發的疫情，傳出日本政府正擬定B計畫，希望延期到2024年。（美聯社）

延期到今年夏天的東京奧運 ，面對再度爆發的疫情 ，日本政府與相關人士雖對外口徑一致將如期舉辦，但其實台面下已有機密「B計畫」，希望延期到2024年。

日本東京體育報報導，不具名的東京奧運組織委員會幹部說，台面下已有東奧的「B計畫」等備案，但是首相菅義偉與組織委員會會長森喜朗絕對不會對外明言，以免造成大騷動。

法美疫情也嚴峻 擬連3屆順延

該名幹部透露，東奧的備案計畫雖然尚未詳細規畫，國際奧會（IOC）與組委會多名重要人士的理想方案，是將東京奧運延期到2024年舉行，原定2024年舉行的法國巴黎奧運延到2028年、原定2028年的美國洛杉磯奧運延到2032年，也就是連續三屆奧運往後順延。

該名幹部說，這個延期的備案計畫也與巴黎奧運和洛杉磯奧運的籌備狀況有關。巴黎奧運也因影響，現在完全募集不到贊助商，籌備大幅延遲；而洛杉磯的疫情則更為嚴重。

巴黎奧運去年與東奧一樣，不得不修正基本計畫，採取同樣的簡化與防疫措施，此外，多個比賽場地的建設計畫暫停，不保證能趕上奧運。巴黎上次舉辦奧運是1924年，雖然2024年是巴黎時隔百年再度舉辦奧運的紀念大賽，但若能延期4年反而是順水推舟的好機會。

這名幹部說，國際奧會應不會提出停辦東京奧運，可能會由東奧組織委員會提案延期到2024年。雖然東奧延期將有重新遴選選手參賽資格、比賽會場維持費、已售出門票如何處理等問題，但面對疫情，應是最佳方案。

東奧開幕式 傳限6000人參加

另據讀賣新聞報導，不具名消息來源指出，國際奧會預計只開放6000名運動員參加東奧開幕式，人數僅比原先預計的一半多一些。國際奧會計畫縮減開幕儀式的規模，因為運動員在比賽前5天內才能入住可容納1萬8000人的選手村，且在比完賽後的2天內必須離開。

原先預期會有來自200個國家或地區，約1萬1000名運動員參加開幕式。

新加坡 將恢復香格里拉對話 6.4登場

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全峰會去年因疫情取消後，主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」和新加坡政府表示，今年將恢復舉辦。

路透報導，今年峰會訂於6月4日至6日舉行。新加坡國防部長黃永宏在社交媒體貼文：「隨著更有效的安全措施已就位和疫苗接種的進行，香格里拉對話將在今年恢復。」

香格里拉對話自2002年舉辦以來，吸引來自全世界的高級軍事官員、外交官和軍火商。