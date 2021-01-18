日本緊急狀態擋不住… 東京擠爆、疫情創新高

示威者16日走上維也納街頭，抗議政府的防疫限制措施有人舉著「庫爾茨必須下台」的布條。（美聯社）

全球新冠肺炎疫情持續惡化，日本達972人重症創紀錄，東京 單日新增1592例，創周日新高；奧地利維也納有萬人上街反口罩示威，要政府下台；挪威則再添6人接種輝瑞疫苗 死亡，累計29人死亡。

日本疫情延燒，東京17日新增1592例確診。不過日媒報導，東京等地區雖然實施「緊急事態宣言」要求民眾避免外出，但街頭人潮再16日晚比去年4月首度實施時多出數倍；據報導，東京銀座附近人潮約7.6倍，大阪梅田站約6倍，京都站附近人潮則是去年4倍。

有關「緊急事態宣言」對象地區是否再擴大，經濟再生擔當大臣西村康稔說，東北地方與山陰地方等地區疫情已被控制，「緊急事態宣言」應不至於擴及日本全境。

此外，輝瑞疫苗在歐盟獲緊急使用權後，各國陸續為民眾接種輝瑞疫苗。挪威日前傳出有23名長者因接種疫苗死後，17日再增6例，累計29人死亡，死者均為嚴重慢性病患。

奧地利全面封鎖延至2月

奧地利總理庫爾茨17日在位於維也納的官邸發表談話。當局決定延長封鎖措施以遏止疫情擴大。（美聯社）

奧地利政府17日宣布，將把第三次「全面封鎖」措施延長至2月7日，同時收緊部分防疫規定，包括社交安全距離由1公尺增至2公尺，並要求民眾在公共場合、大眾交通工具須佩戴口罩。

不過，民眾對此已感到疲乏，首都維也納16日就有約1萬人聚集，抗議防疫限制令，要求庫爾茨政府下台。示威者揮舞「你們是疾病，我們是解藥」等標語和奧地利國旗，其中包括極右派政治人物、前副總理史特拉赫。多數人不戴口罩、親吻擁抱。

極左派也有500人上街，譴責「反對口罩的愚蠢行為」。

變種侵襲 比利時養老院上百人染疫

中央社報導，比利時一家養老院的負責人17日告訴法新社，院內有超過100人感染英國變種病毒株，院內已有3人過世。這家養老院目前已共有111人確診，其中包括39名員工，這波群聚感染代表院內有2/3的人染疫。

印度 施打本土疫苗惹議

印度總理莫迪已啟動大規模新冠疫苗接種計畫，但本土疫苗在第三期臨床試驗結果出爐前，就獲政府緊急使用授權，導致民眾質疑聲浪四起，69%民眾對接種與否相當猶豫。

英國金融時報報導，印度本土廠商巴拉特生技公司研發的新冠疫苗「Covaxin」，在第三期臨床試驗結果出爐前，就取得印度政府緊急使用授權，引發醫療專家抨擊。

專家認為，印度監管機關的做法，將印度降到與俄國、中國一樣水準，並掀起前所未有的反疫苗運動。