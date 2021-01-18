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學生寫信怨「疫情毀了青春」 法總統馬克宏：再堅持幾周

編譯中心╱綜合17日電

疫情重創全球，法國也面臨新一波高峰，限制措施再收緊。一名19歲的政治學院學生在此情況下寫信給總統馬克宏，表示疫情使她對未來不再抱有夢想；馬克宏15日親自回信，表示年輕世代的苦痛與犧牲值得尊敬，並請他們再堅持一下。

這位在史特拉斯堡就學的19歲學生蘇波（Heïdi Soupault）有感於防疫封城、維持社交距離等措施，人際被迫孤立，去信馬克宏表示：「感覺就像死了」、「再也沒有夢想」。她質問總統：「若對未來不再有希望與展望，那19歲的我們還剩下什麼？」

這封信在社群媒體中傳開，馬克宏15日回覆這位學生：「這個疫情偷走了你們許多東西，學生歲月、曾幻想的經歷、友情與愛情……在2020年作爲20歲很艱難。」

而蘇波在信中說，「我明白您工作的困難，但我所有的計畫都石沉大海。這一次，我向團結說聲『去他的』」。對此，馬克宏回覆，「事情會好轉的，但同時要遵守規範」。馬克宏說，目前還是不能復校，「親愛的海蒂，這樣的沮喪讓您不願再團結，但我請您再努力幾周。……我清楚意識到我們向年輕人要求許多。我們知道對你們有何虧欠，我將會盡可能回報你們的貢獻」。

蘇波15日接受LCI電視台專訪時表示，寫下這封信是一種「治療的方式」。

日本旅法作家，知名女星中山美穗的前夫辻仁成在臉書上表示，看完這位19歲大學生的信後，「我也大哭」，這是令人感到激動的話題。辻仁成並將學生與馬克宏的信件譯成日文版，希望日本網友能讀一讀，「看看非常難過的學生訴求，吐露了大家的心聲」。

馬克宏 疫情 日本

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