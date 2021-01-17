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日本疫情嚴峻 距東京奧運「不到200天」恐被迫取消

編譯中心／綜合16日電
日本疫情嚴峻，東京奧運是否能順利於今夏舉行引起關注。圖為1月8日東京車站前廣場的東京奧運倒數鐘。（中央社）
日本疫情嚴峻，東京奧運是否能順利於今夏舉行引起關注。圖為1月8日東京車站前廣場的東京奧運倒數鐘。（中央社）

日本新冠疫情嚴峻，16日新增確診病例7014例，有56人死亡。疫情衝擊已延後一年的東京奧運，東奧有可能成為二次大戰後第一個被迫取消的奧運會。日媒也報導，在日本政府與執政黨內部，對東奧舉辦抱持悲觀看法的人愈來愈多。

日本16日新增確診病例7014例，有56人死亡；全國重症者增至965人，創新高紀錄。東京鄰縣埼玉縣發生醫院群聚感染，去年11月首度查出有職員確診，截至14日已知住院的病人與職員共310人確診，其中31人死亡。

紐約時報報導，15日是日本出現首名確診病例一周年，一年來不僅未見疫情平息跡象，甚至二度發布緊急事態宣言，這也讓延期到今年夏天的東京奧運與帕運前景難料。共同社引述報導指出，受到疫情影響，距離延期的東奧剩不到200天，如期舉辦可能性一天比一天來得嚴峻。

日本政府已投注超過120億美元建設比賽場館等設施，一旦停辦，損失將難以估計。

紐時指出，日本、美國及歐洲主要國家疫情持續擴大，國際奧會（IOC）也開始出現可能無法舉辦安全奧運的聲音，奧會資深官員龐德曾說「無法確保」東奧能舉辦。

日本時事通信社也報導，從無法抑制疫情擴大的現狀來看，日本政府與執政黨內部，對東奧舉辦抱持悲觀看法的人愈來愈多。一旦東奧取消，也意味著「日本防疫對策失敗」，恐讓日本政府陷入窘境。

日本行政改革擔當大臣河野太郎15日表示，關於東奧命運「我也不知道會如何發展」。即使東奧如期舉行，參賽選手與相關人士預料將被迫面對前所未有的不自由。依照目前東奧舉辦計畫，大約1萬名參賽選手等人的行動將嚴格受限，例如比賽一結束就必須離開選手村等。受邀採訪的各國記者，也可能被禁止在東京都內自由行動。

就在日本疫情蔓延、發布「緊急事態宣言」的情況下，日本首度實施的「大學入學共同測驗...
就在日本疫情蔓延、發布「緊急事態宣言」的情況下，日本首度實施的「大學入學共同測驗」16日登場。考場內部因應防疫所需，每位考生橫向間隔約2到3個空位。（美聯社）

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