英國單日增1295死！關閉旅行走廊 防變種病毒流入

英國從18日起暫停「旅行走廊」措施，所有訪英旅客出發前須提供72小時內新冠病毒檢測結果呈陰性的證明。（路透）

英國 16日通報新增1295人染疫不治，累計病故8萬8590人，高居歐洲國家之冠，排名全球第5高，僅次於美國、巴西、印度和墨西哥。

英國16日新增4萬1346人確診，是自去年12月27日以來的最低水準，累計確診335萬7361例。同日新增1295人病故。

英國首相強生表示，為防止變種新冠病毒流入，18日凌晨4時起關閉所有旅遊走廊。英國去年7月開放旅遊走廊，讓來自新冠病例較少的國家或地區人士可豁免隔離。不過隨著巴西發現新變種病毒，英國已禁止來自南美和葡萄牙的旅客入境。

強生表示，新措施要求所有入境旅客出示出發前72小時內的新冠病毒陰性證明，有關措施最少維持至2月15日，並適用於英國和愛爾蘭籍的旅客。

巴西增1050人死 連5天逾千疫歿

巴西16日新增1050人染疫不治，連續第5天染疫病故超過1000人，累計病故20萬9296例。同日新增6萬1567人確診，累計845萬5059例。巴西亞馬遜州疫情嚴重，導致衛生系統崩潰，醫療單位的氧氣筒耗盡，約60名早產兒將由巴西空軍飛機轉送到其他州。

韓限聚令延長 2月起春節特別防疫

韓聯社報導，南韓 總理丁世均16日宣布，延長既有防疫禁令2周，包括首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範，及5人以上聚會禁令與店家晚間9時後限制營業的措施，都將延長至31日。2月1至14日也將實施春節特別防疫措施。

南韓16日通報新增580例確診，累計7萬1820例確診，1236例病歿。

此外，馬來西亞16日通報新增4029例確診，創下單日確診最高紀錄，累計已有15萬5095人染疫；死亡再增加8例，累計594人病故。