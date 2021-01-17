我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

英國單日增1295死！關閉旅行走廊 防變種病毒流入

編譯中心／綜合16日電
英國從18日起暫停「旅行走廊」措施，所有訪英旅客出發前須提供72小時內新冠病毒檢測結果呈陰性的證明。（路透）
英國從18日起暫停「旅行走廊」措施，所有訪英旅客出發前須提供72小時內新冠病毒檢測結果呈陰性的證明。（路透）

英國16日通報新增1295人染疫不治，累計病故8萬8590人，高居歐洲國家之冠，排名全球第5高，僅次於美國、巴西、印度和墨西哥。

英國16日新增4萬1346人確診，是自去年12月27日以來的最低水準，累計確診335萬7361例。同日新增1295人病故。

英國首相強生表示，為防止變種新冠病毒流入，18日凌晨4時起關閉所有旅遊走廊。英國去年7月開放旅遊走廊，讓來自新冠病例較少的國家或地區人士可豁免隔離。不過隨著巴西發現新變種病毒，英國已禁止來自南美和葡萄牙的旅客入境。

強生表示，新措施要求所有入境旅客出示出發前72小時內的新冠病毒陰性證明，有關措施最少維持至2月15日，並適用於英國和愛爾蘭籍的旅客。

巴西增1050人死 連5天逾千疫歿

巴西16日新增1050人染疫不治，連續第5天染疫病故超過1000人，累計病故20萬9296例。同日新增6萬1567人確診，累計845萬5059例。巴西亞馬遜州疫情嚴重，導致衛生系統崩潰，醫療單位的氧氣筒耗盡，約60名早產兒將由巴西空軍飛機轉送到其他州。

韓限聚令延長 2月起春節特別防疫

韓聯社報導，南韓總理丁世均16日宣布，延長既有防疫禁令2周，包括首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範，及5人以上聚會禁令與店家晚間9時後限制營業的措施，都將延長至31日。2月1至14日也將實施春節特別防疫措施。

南韓16日通報新增580例確診，累計7萬1820例確診，1236例病歿。

此外，馬來西亞16日通報新增4029例確診，創下單日確診最高紀錄，累計已有15萬5095人染疫；死亡再增加8例，累計594人病故。

全球疫情表
全球疫情表

英國 防疫 南韓

上一則

公平公正？巴勒斯坦睽違15年 7月將大選

下一則

全球最大規模！印度拚8月前3億人接種新冠疫苗

延伸閱讀

拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦

拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦
洛縣新冠確診破百萬 發現首個變種病毒患者

洛縣新冠確診破百萬 發現首個變種病毒患者
醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案

醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案
中國國藥集團：新冠疫苗對英國變種病毒有效

中國國藥集團：新冠疫苗對英國變種病毒有效

熱門新聞

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始