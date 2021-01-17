全球最大規模！印度拚8月前3億人接種新冠疫苗

印度16日展開新冠疫苗接種計畫，目標是在8月前，為3億人接種兩劑疫苗。醫護人員庫馬爾16日成為印度首位接種疫苗的人。（路透）

印度16日展開世界最大規模新冠疫苗 接種計畫，盼在7月底前為大約3億人施打，首批接種對象，包括醫護人員、第一線抗疫人員和50 以上及50歲以下患慢性病等的高危險群。由於疫情 已在當地奪走逾15萬條人命，並重創經濟，當局寄望疫苗施打能讓疫情告終。

印度總理莫迪上午10時透過視訊談話表示，全世界最大規模的疫苗接種計畫開始，第一輪約3000萬人接種，第2輪則有近3億人接種。

美國 約翰霍普金斯大學數據顯示，印度染疫總數達1054萬2841例，為全球第2多，僅次於美國；病歿總數15萬2093人，全球第3多，僅次於美國和巴西。

﻿輝瑞供應不足 歐盟多國不滿

BBC、美聯社報導，美國輝瑞藥廠15日宣布，由於位於比利時的廠房需修整提升產能，接下來三至四周內將減少新冠疫苗出貨量，歐洲多國和加拿大將受影響。

輝瑞表示，公司改計畫透過改裝生產設備，將疫苗年產量由13億劑提升至20億劑。表示在2月底至3月，疫苗交貨量會「顯著增加」。對此，歐洲國家難以接受，丹麥、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛六國發表連署信批評。

德國也表示通知過於倉卒，相當遺憾。歐盟執委會主席范德賴恩已致電輝瑞行政總裁，表示對方承諾如期交付第一季度訂購的疫苗。加拿大也證實，輝瑞將減少疫苗發貨量，但將在3月底前補足。她強調，9月底前可以為全民提供疫苗。

世衛：「零號病人」或永遠成謎

疫情肆虐全球超過一年，迄今已導致9429萬人確診，超過200萬人喪生，但病毒源頭卻仍然不明。世界衛生組織（WHO）15日表示，新冠溯源時間線多次提前，「零號病人」的身分可能永遠成謎，多國近日更出現傳播力更強的變種病毒，各國政府應加強公共衛生措施切斷傳播鏈。