創新高！德國單日增1500新冠病逝 擬加強封鎖令

位於德國薩克森邦麥森市的火葬場，棺木堆疊至三層高，甚至堆放在走廊等待火化。近幾周來，這個東部的邦是德國境內疫情最嚴重的地區之一。（路透）

新冠疫情 爆發新一波大感染，恐與病毒在各地出現變異有關。全球衛生專家齊聚一堂盼找出因應之道，而歐洲各國紛又加強防疫禁令，像是葡萄牙再度實施封城，以及英國要求採檢陰性入境等，德國 在疫情加劇下也討論加強封鎖令。

歐洲確診破3000萬

官方數據顯示，歐洲國家截至15日的確診病例數已突破3000萬例，為世界各地區之最，其次是美國和加拿大的2399萬4507例，拉丁美洲和加勒比海為1698萬9628例，亞洲則是1448萬5588例。

而英國變種病毒已從英國擴散到愛爾蘭，當地新增病例從每天300例躍增至每天約8000例；科學家估計，愛爾蘭約45％新增病例與變種病毒有關。

歐洲領導人均處於高度戒備狀態，德國總理梅克爾正與各邦政府討論加強封鎖令，據德國畫報報導，新的防疫措施可能包括宵禁、關閉所有學校及公共運輸。該國15日新增染疫死亡人數首度突破1500人。美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，德國疫情死亡數自11月底來幾乎增加兩倍，目前共有4萬5000多人病故。位於德國薩克森邦麥森市的火葬場，棺木堆疊至三層高，甚至堆放在走廊等待火化。近幾周來，這個東部的邦是德國境內疫情最嚴重的地區之一。

挪威23人接種疫苗 後亡

挪威上月開始接種疫苗，不過官方14日公布，已有23人接種輝瑞疫苗後死亡，當局緊急修改年長者的疫苗接種建議。挪威藥品管理局表示，所有接種疫苗死亡案例，均是出現在80歲以上的老人和免疫力較弱的人身上。因接種疫苗產生的副作用，可能導致老年人已有的傳統慢性疾病病情加劇，進而死亡。

日本重症連12天創新高

亞洲部分，日本重症患者數今天增加到934人，連續12天創新高。當局7日針對首都圈宣布緊急事態宣言，但東京疫情持續嚴峻，15日新增確診2001例；千葉縣與茨城縣單日新增確診病例雙創當地紀錄，讓茨城縣決定自行發布「緊急事態宣言」，盼避免造成醫療崩潰。廣島縣政府為阻止疫情擴散，將在廣島市實施大規模病毒採檢，最多篩檢約80萬人，是日本在疫情爆發以來的最大規模檢測。

印尼日增逾1.2萬確診

印尼政府防疫小組的數據顯示，境內15日新增1萬2818起確診，創下單日新高。印尼還通報238人病歿，全國染疫病歿總數來到2萬5484人。美國約翰霍普金斯大學疫情數據顯示，目前印尼是確診總數和染疫病亡數最多的東南亞國家。

英國流行病學家警告新冠病毒的最新症狀，可能出現「草莓舌」。（取材自推特）

新冠新症狀「草莓舌」

確診新冠肺炎會出現何症狀為關注焦點，英國流行病學專家斯佩克特14日貼出一張舌頭照片，只見上頭有不尋常的變色舌苔，專家向大眾警告這可能是新冠病毒的最新症狀，稱作「新冠舌頭」（Covid Tongue）。斯佩克特解釋這類作為症候群出現的舌頭急性腫脹為「舌炎」，某些情況下可能變色，一般被稱為「草莓舌」。