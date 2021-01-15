新冠殁近200萬人 北半球今年疫情恐更慘

英國14日新增超過4.8萬確診病例，1154名患者染疫病歿。圖為倫敦空蕩的街頭。（路透）

據約翰霍普金斯大學統計，全球累計確診病例逾9200萬例，染疫病故人數逼近200萬大關。世界衛生組織（WHO）13日表示，2021年冬天的的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情 ，特別是北半球的疫情可能會比2020年的還要嚴重。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩表示，進入冬季後，天氣寒冷、民眾待在室內、社交活動增加，形成這個季節的完美風暴，種種因素加在一起，導致許多國家確診病例增加。世衛組織流行病學家范克霍夫女士說，一些歐洲國家最近病例暴增，主要是因為聖誕與新年假期，民眾社交活動有了變化。

•7變種病毒 傳染力更強

目前疫情最棘手的問題應該是傳染力更強的變種新冠病毒。從2020年12月14日至今，全球至少已出現7種變種病毒，分別是英國 2種、南非1種、奈及利亞1種、日本及巴西1種和美國2種。英國首先發現的變異病毒，已擴散到50個國家和地區，20個國家和地區出現了在南非發現的變種病毒。日本10日從4名來自巴西的旅客身上，檢出不同於英國與南非變種病毒的全新變種新冠病毒，研判新變種病毒來自巴西亞馬遜州。

•非洲確診破300萬例

另外，在南非發現變異的新冠病毒後，當地的醫學專家警告說，新冠疫情在南非的爆發目前僅是開始，還會出現第三甚至第四波疫情。

到2021年1月10日，非洲疾病預防控制中心數據顯示，非洲累計新冠確診病例已突破300萬例。截止12日，總死亡超過7.35萬例。而2020年11月下旬非洲新冠確診病例才突破200萬例，死亡病例超過4.8萬例。

•英446萬病患等手術

而英國疫情持續升溫，英國醫院最近幾周取消所有非緊急手術，把病床留給新型冠狀病毒病患。根據統計，英格蘭目前約有446萬名病患需要非緊急手術，只能繼續排隊等待。

「每日郵報」報導，英格蘭目前約有446萬人需要非緊急手術，是2007年以來最高紀錄。其中大約有19萬2000人已等待一年以上，都是需要進行髖關節或膝關節置換手術等能大幅提高生活品質的病患。

根據最新數據，英國14日有1248人在確診28天內病故，總計病故人數為8萬6015人。單日新增確診病例4萬8682例，總計確診病例329萬2014例。