我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

梵蒂岡證實：前後任教宗打疫苗了

編譯中心／綜合14日電
教宗方濟各（右）和前教宗本篤十六世（左）都是新冠肺炎高風險群。（路透）
教宗方濟各（右）和前教宗本篤十六世（左）都是新冠肺炎高風險群。（路透）

美國CNN報導，梵蒂岡14日表示，84歲的教宗方濟各和93歲的前教宗本篤16世皆已接種第一劑新冠肺炎疫苗

梵蒂岡發言人布魯尼在一項聲明中表示，他「可以證實在梵蒂岡的新冠疫苗接種計畫內，教宗方濟各和前教宗本篤16世迄今為止已接種新冠肺炎疫苗」。

路透報導，高齡的教宗方濟各和前教宗本篤16世都是新冠肺炎高風險群。由於教宗方濟各年輕時在故鄉阿根廷因病切除一部分的肺，他的染疫風險可能更高。前教宗本篤16世則是年邁體弱，患有關節炎等和年老有關的疾病。

梵蒂岡目前確診的COVID-19病例少於30例，其中許多患者為宗座瑞士近衛隊（Pontifical Swiss Guard），他們都住在公用軍營，因此容易相互傳染。

教宗方濟各上周末告訴義大利Canale 5商業電視台，每個人都應該接種疫苗，「這是一種道德選擇。因為你們與自己的健康、自己的生命在賭博，但同時也與其他人的生命在賭博。」

•烏克蘭、匈牙利買中國疫苗

另外，中國科興疫苗在多國展開疫苗測試，各地結果不同，其中因在巴西的後期試驗整體有效率僅50.4%，引來關注。烏克蘭衞生部長斯捷潘諾夫（Maksym Stepanov）表示，目前仍在等待最終的測試總結報告，他稱「疫苗逾50%已足夠獲大部分監管機構批准通過，但我們的合約訂明在運送時疫苗的有效率必須達到至少70%，才會正式購買交付。」

另一方面，匈牙利宣布與中國的國藥集團達成採購疫苗協議。

而印度將從16日起展開首批新冠肺炎疫苗接種計畫，但因本土製疫苗欠缺實驗數據引發安全疑慮。印度媒體14日報導，若民眾接種疫苗發生不良反應，疫苗公司須賠償。

疫苗 教宗 方濟各

上一則

日加強防疫 入境外國人不配合者恐遭驅逐

下一則

朴槿惠定讞關20年 若無特赦恐老死獄中

延伸閱讀

疫苗配送不同調 新興市場痛點

疫苗配送不同調 新興市場痛點
北維費郡公校 教職可預約打疫苗

北維費郡公校 教職可預約打疫苗
灣區多座職業球場 將成疫苗施打中心 包括南灣李維球場

灣區多座職業球場 將成疫苗施打中心 包括南灣李維球場
專家：疫苗全部用做第一劑 不留第二劑 更快緩解疫情？

專家：疫苗全部用做第一劑 不留第二劑 更快緩解疫情？

熱門新聞

凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲