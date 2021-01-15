梵蒂岡證實：前後任教宗打疫苗了

教宗方濟各（右）和前教宗本篤十六世（左）都是新冠肺炎高風險群。（路透）

美國CNN報導，梵蒂岡14日表示，84歲的教宗方濟各 和93歲的前教宗本篤16世皆已接種第一劑新冠肺炎疫苗 。

梵蒂岡發言人布魯尼在一項聲明中表示，他「可以證實在梵蒂岡的新冠疫苗接種計畫內，教宗方濟各和前教宗本篤16世迄今為止已接種新冠肺炎疫苗」。

路透報導，高齡的教宗方濟各和前教宗本篤16世都是新冠肺炎高風險群。由於教宗方濟各年輕時在故鄉阿根廷因病切除一部分的肺，他的染疫風險可能更高。前教宗本篤16世則是年邁體弱，患有關節炎等和年老有關的疾病。

梵蒂岡目前確診的COVID-19病例少於30例，其中許多患者為宗座瑞士近衛隊（Pontifical Swiss Guard），他們都住在公用軍營，因此容易相互傳染。

教宗方濟各上周末告訴義大利Canale 5商業電視台，每個人都應該接種疫苗，「這是一種道德選擇。因為你們與自己的健康、自己的生命在賭博，但同時也與其他人的生命在賭博。」

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另外，中國科興疫苗在多國展開疫苗測試，各地結果不同，其中因在巴西的後期試驗整體有效率僅50.4%，引來關注。烏克蘭衞生部長斯捷潘諾夫（Maksym Stepanov）表示，目前仍在等待最終的測試總結報告，他稱「疫苗逾50%已足夠獲大部分監管機構批准通過，但我們的合約訂明在運送時疫苗的有效率必須達到至少70%，才會正式購買交付。」

另一方面，匈牙利宣布與中國的國藥集團達成採購疫苗協議。

而印度將從16日起展開首批新冠肺炎疫苗接種計畫，但因本土製疫苗欠缺實驗數據引發安全疑慮。印度媒體14日報導，若民眾接種疫苗發生不良反應，疫苗公司須賠償。