南韓新天地教主涉妨礙疫調 一審獲判無罪

南韓新天地教會教主李萬熙涉嫌妨礙防疫案，一審判決無罪。(Getty Images)

韓聯社報導，南韓 法院13日公布對新天地教會教主李萬熙涉嫌妨礙防疫 案的一審判決，裁定李萬熙無罪。至於李萬熙涉嫌控挪用公款與妨礙公務等案，法院則判處其有期徒刑3年，緩刑4年。

南韓水原地方法院刑11庭在裁決中指出，防疫部門要求新天地提交設施現狀及教徒名單不能視為流行病學調查，而是蒐集資料環節，不能因漏報部分資料就以妨礙防疫活動罪名處罰。

南韓檢方此前以無視公權力及妨礙疫調等罪嫌，要求法院判處李萬熙5年有期徒刑及300萬韓元罰金。李萬熙去年8月被逮捕起訴，11月獲保釋，在未逮捕狀態下受審。

去年2月新天地大邱教會疫情 爆發時，李萬熙涉嫌跟新天地幹部合謀虛報漏報教徒人數與集會場所，並在京畿道加平郡興建名為「和平宮殿」私人住所過程中挪用50億韓元（約元）的教會資金，並侵吞約6億韓元（約美元）。此外，李萬熙還涉嫌從2015年至2019年在未經地方政府批准下，擅自在公共設施舉行宗教活動。

南韓至今累計7萬212人確診，1185例病歿，最新一波疫情在本周趨緩，最近一天新增562例，一週內日均確診人數降至600例以下。