疫情蔓延！加國安大略進入緊急狀態 日本全面鎖國 英國開學再延後

加拿大安大略省疫情加劇，宣布進入緊急狀態，商場關閉。(新華社)

加拿大新冠肺炎持續蔓延，安大略省繼2020年12月26日開始封城措施後，2021年1月12日宣布進入緊急狀態 ，進一步加強防疫。

日本疫情 也相當嚴峻，累計確診人數破30萬。當局13日宣布，將全面禁止外國旅客入境，原本包括台灣在內，商務客可豁免的11個國家，如今也禁止入境。

路透報導，加拿大專家就安大略省新冠疫情評估的最新數字，預料若疫情持續擴散，在2月中每日新增感染人數將上升接近10倍至2萬人。當局決定宣布進入緊急狀態，加強防疫。

新措施伴隨居家令在1月14日生效，所有居民除必要外需留在家中，室外活動亦不能超過5個人聚集，所有非必要地盤工作亦需停工。

英國13日新增1564人死亡病例，破疫情爆發以來紀錄，政府原本預估學校可以在2月中旬開學，但從目前疫情發展情勢看來，開學日恐怕得再次延後。

倫敦 市長13日也沉痛表示，倫敦死於新冠病毒人數已經突破1萬人，目前疫情比去年春天嚴重許多，他呼籲英相強生祭出鐵腕，加強限制。

英相強生指出， 政府將盡快展開每周7天，每天24小時的疫苗注射作業，力阻疫情蔓延。

此外，西班牙13日通報新增3萬8869起新冠病例，創下疫情開始以來單日最高紀錄；義大利衛生部長表示，為防止疫情蔓延實施的緊急狀態將延長至4月底，因為目前疫情沒有減緩的跡象；德國也表示恐無法在2月初解封。