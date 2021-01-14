體弱變異機率高！俄女染疫5個月 驗出18變種病毒

俄羅斯將在18日擴大新冠疫苗接種規模，圖為塞爾維亞人民接種俄國自製的疫苗「史普尼克V」。(Getty Images)

俄羅斯 國營電視台報導，當地一名患有惡性淋巴瘤的俄羅斯女子感染新冠病毒5個月後，科學家在她體內發現18種不同的變種病毒 。除部分變種病毒與英國變種病毒相同以外，還有2種在丹麥水貂上發現的變種病毒，科學家也藉此現象推測：「新冠病毒在體弱者的體內更容易突變。」

綜合香港01、鏡週刊報導，該名47歲女子去年4月入院接受化療，在療程中感染新冠病毒，之後一直與病毒搏鬥，直到9月其病毒檢測結果仍呈陽性反應。直到上周，俄羅斯科學家在科學論壇上，發布該女子體內居然有多達18種新冠變種病毒。

免疫學家克留奇科夫在接受莫斯科日報MK時稱：「專家注意到，病毒在體質薄弱者體內時，突變率較正常人高幾倍。」他說，新冠病毒在免疫系統較弱的人體內會迅速出現變化，而這名女患者就是屬於這種情況。

俄羅斯土地廣大，加上變種病毒層出不窮，當地科學家告誡：「最好做好俄羅斯也已經有變種病毒的準備。」其他學者也指出：「雖然該名女子體內的病毒株與英國變種病毒有類似的突變，但同時也有前所未見的變種情形。」有學者提醒：「俄羅斯國土廣袤，如果變種病毒已經出現在英國、南非、巴西，那也應該會出現在俄羅斯境內。」

俄擴大疫苗 接種 普亭：俄製全球最好

本報系聯合報報導，俄羅斯將在18日擴大新冠疫苗接種規模，總統普亭13日命令官員下周一開始大規模施打新冠疫苗，並稱俄國自製的疫苗「史普尼克V」是全球最好的疫苗。

普亭在一場電視直播的政府會議向官員們表示，「我要求你們最快下周開始對所有人進行大規模疫苗接種」，並稱俄國應「準備好相關基礎設施」，以提高史普尼克V疫苗產量。

俄國上月5日開始施打仍處第3期臨床實驗階段的史普尼克V疫苗，目前已有150萬俄國民眾接種該疫苗。