日本疫情凶！菅義偉內閣支持率降至40% 首度逆轉

新冠肺炎疫情升溫，日本政府預計13日宣布，將關西地區的大阪府、京都府與兵庫縣納入緊急事態宣言地區。圖為一名女子12日戴口罩走過冷清的東京淺草商店街。（美聯社）

全球疫情 升溫，日本 、馬來西亞陸續宣布擴大地區或全國進入緊急狀態 範圍，馬來西亞更凍結全國選舉。

日媒報導，日本政府基本上決定13日宣布將關西地區的大阪府、京都府與兵庫縣納入緊急事態宣言地區，使緊急狀態區域從首都圈一都三縣擴大到七個都府縣，緊急狀態期間同步到2月7日止。

愛知、岐阜等中部地區的地方政府，也決定要向中央申請進入緊急狀態，適用地區可能會再進一步擴大，但對於擴及全國，日本政府內反對意見居多。

內閣支持率首低於不支持率

而在疫情持續飆高之下，NHK最新民調顯示，菅義偉內閣支持度跌至40%，不支持率則為41%，是他自去年9月上台以來，支持率首次低於不支持率。民眾被問到支持菅內閣的理由，回答「似乎比其他內閣好」占39%、「人品值得信賴」占23%；而不支持的理由，包括「沒執行力」占40%、「政策無法期待」占33%。

NHK最新民調顯示，菅義偉內閣支持度跌至40%，不支持率則為41%，是他自去年9月上台以來，支持率首次低過不支持率。（路透）

此外，日本首相菅義偉12日與微軟創辦人比爾蓋茲電話熱線15分鐘。比爾蓋茲表達對東京奧運的期待，認為舉辦東奧是向全球傳達克服病毒的重大訊息；菅義偉回應，日方一定會堅持到底。兩人也在會中達成共識，為因應舉辦東奧，對開發中國家提供新冠疫苗也相當重要。

馬來西亞暫凍結全國選舉

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉十二日透過國家皇宮發布聲明，全國即日起到八月一日進入緊急狀態，以遏制新冠肺炎疫情擴散。馬國總理慕尤丁透過電視直播宣布，緊急狀態期間凍結國會和全國選舉，但不會實施宵禁和軍事統治，民選政府也將繼續運作。慕尤丁解釋說，頒布緊急狀態不是要封殺全國選舉，但有鑑於去年9月沙巴州選舉後，大馬爆發第三波疫情，決定不在近期內舉行選舉。

英國單日1243病歿 警方加強逮違規者

英國雖然封城，但疫情遲遲不見緩和，13日新增1243人在染疫28天內病故，總計8萬3203人病故，並新增4萬5533人確診，總計316萬4051人染疫。政府要求民眾做好自身防疫，不要讓他人陷入危險，警方也表示未來將加強執法力道，警告違規的人「等著吃罰單」。

泰國羽球公開賽登場 前球后確診

前世界球后、印度羽球名將賽娜（Saina Nehwal）在泰國羽球公開賽前例行檢查，測出有陽性反應已退賽就醫。路透報導，泰國12日通報確診病例新增287例，累計達1萬834例；另迄今染疫死亡人數達67人。