葡萄牙大選將至 總統確診！大馬醫療快崩潰 進入緊急狀態

捷克最大的火葬場已經不堪負荷，部份送進火葬場的棺材上，被寫上「COVID」字樣。 （美聯社）

全球累計確診數破9000萬大關，近48天病例占總數約3成。葡萄牙總統成為最新一位確診國家元首；馬來西亞國家元首宣布大馬全國進入緊急狀態 持續到8月1日；密克羅尼西亞通報首例確診。東京新增1219人染疫，連7天破千例，重症131人，再創新高。

路透報導，葡萄牙總統府11日表示，總統索薩的新冠肺炎篩檢呈陽性反應，目前無症狀，將在里斯本的官邸自主隔離。德索沙先前與確診患者接觸後，6日篩檢結果是陰性，因此他繼續工作，但第二次檢測結果呈陽性。

72歲的索薩將在24日總統選舉尋求連任，原定明天出席一場重要的總統辯論，目前他已取消參加所有公開活動。

葡萄牙總統德索沙新冠肺炎篩檢呈陽性反應，但目前為止沒有出現症狀。德索沙將在里斯本的官邸自主隔離。路透資料照片

捷克疫情 持續惡化中，美聯社報導，位於東北部奧斯特拉瓦的全國最大火葬場，工作人員已全天候火化棺材，每天會接收超過100具棺材，已達最大火化容量的2倍，地方政府已籲請中央能提供協助。儘管如此，捷克10日有數千人聚集在首都布拉格老城廣場抗議，要求政府解除防疫限制，其中包括曾任總理與總統的克勞斯。

捷克10日有數千人聚集在首都布拉格老城廣場抗議，要求政府解除防疫限制。美聯社

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）當地時間12日宣布大馬全國進入緊急狀態，以遏止疫情擴散。馬來西亞的新增病例上周創紀錄新高，首度破3000例大關。大馬累計確診昨天已破13萬8000例，染疫不治病例達555例。

馬來西亞國家皇宮在聲明中說，緊急狀態將持續到8月1日，也可能早一點結束，端看新型冠狀病毒的感染情況。

國家皇宮說：「蘇丹阿布都拉認為COVID-19擴散處於關鍵階段，有必須宣布緊急狀態。」

國家皇宮表示，馬來西亞首相慕尤丁（MuhyiddinYassin）要求宣布進入緊急狀態，以積極遏止感染病例增加。

慕尤丁昨天公布全國旅行禁令並宣布首都吉隆坡與5個州封鎖14天，稱馬來西亞的醫療體系瀕臨崩潰。

日重症864人再創新高

日本11日新增確診4876例，其中東京占1219例，連續一周日增逾1000例，同日新增48人死亡；此外，全國重症者累計864人，再創新高。讀賣電視台報導，政府已開始準備將緊急狀態擴大到關西的大阪、京都和兵庫，最快13日發布。此外，共同社民調指出，約80%民眾認為今年東京奧運應取消或再延一年。

無法暫停出賽 相撲力士被迫引退 日本一位現年22歲的相撲力士琴貫鐵表示，他「別無選擇」，只能自相撲界引退。先前他因擔心感染新冠病毒而提出暫停出賽的要求，但遭日本相撲協會拒絕。（取材自YouTube）

南韓總統文在寅11日發表新年賀詞時表示，疫苗 接種計畫將在2月起逐步實施，全民皆可免費接種。南韓至今累計6萬9114例確診，據中央防疫對策本部通報，截至11日凌晨零時，境內新增451例確診，時隔41天降至500例以下，近一周社區感染日均確診人數降至655.4例。

密克羅尼西亞首例 淨土不再

太平洋島國密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）11日通報首例確診，從地球上僅存少數幾個未染疫的地區除名。密克羅尼西亞目前約有居民10萬人，總統帕努埃洛說，這名確診男子是政府所屬「梅洛首長號」（Chief Mailo）船員，梅洛首長號先前曾赴菲律賓檢修。

墨醫院滿載 急救員急尋病床

墨西哥確診病例激增，醫院病床幾乎滿床。墨西哥10日新增1萬3例確診、502人病歿，累計153萬4039人染疫、13萬3706人死亡。衛生部曾表示，由於篩檢量極少，真正的確診人數與病故人數可能比官方統計高出許多。

希臘高溫28℃ 海灘擠爆

因熱浪飆高到28℃，讓希臘人無視疫情封城肆意放縱起來，10日擠爆海灘和公園。通常希臘這個時節的正常溫度約為15℃。希臘10日新增36人病故，至今累計5263人不治，有超過4000人是在過去2個月病逝。

英國考慮宵禁、限制外出

英國雖然封城，但疫情不見緩和，11日新增4萬6169例確診、529人不治。消息人士指出，英國首相強生10日晚與內閣會面，考慮實施更嚴格措施，包括宵禁、限制運動次數，以及強制室外也要配戴口罩等。此外，英國倫敦帝國學院等團隊研究發現，對染疫的重症患者使用類風濕性關節炎藥物，包括日本製的安挺樂以及sarilumab，可降低死亡率約7個百分點。

俄羅斯11日宣布，全球約有150萬人已注射由俄國研發的「史普尼克-V」疫苗。俄羅斯累計確診病例達342萬5269例，死亡病例超過6萬2000例。俄羅斯新聞社（RIA）10日引述俄國消費者健康監管機構負責人波波娃的說法報導，一名從英國返回國內的俄羅斯人感染新冠肺炎病毒疾病的變種病毒株，這是俄國首起類似病例。

印度

印度將從16日起展開疫苗接種工作，首批3億人將免費施打疫苗，包括約3000萬名醫療護理人員和第一線抗疫人員，以及2億7000萬名50歲以上及其他高危險民眾。印度迄今累計超過1040萬例確診，超過15萬人死亡，居全球疫情第2嚴重國家，但有超過1000萬名染疫病患痊癒。總理莫迪11日說，印度生產的兩種疫苗比世界其他疫苗更具成本效益。英國媒體日前報導，印度可能有60%人口已確診，控制全球疫情取決於印度。