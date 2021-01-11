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日本驗出「全新變種」新冠 巴西入境者驗出！

編譯羅方妤／綜合10日電
日本驚見「全新變種」病毒，和英國、南非皆不同。(路透)
日本驚見「全新變種」病毒，和英國、南非皆不同。(路透)

日本厚生勞動省10日表示，2日從巴西抵達東京羽田機場的旅客中，有四位確診異於英國和南非變種的全新變種新冠病毒。此外，關西地區疫情嚴峻，大阪、京都和兵庫知事9日籲請中央將三府縣納入緊急狀態地區，但首相菅義偉10日表示，將視情況決定是否發布，有必要再觀察幾天。

共同社報導，四名確診旅客身上的變種病毒，與英國和南非的變種病毒有共同點。但日本國立感染症研究所表示，該變種病毒和英國及南非的有所不同，是全新變種病毒。目前相關單位正詳細調查，尚不清楚新變種的傳染力、染疫後嚴重程度，及對疫苗效力影響。

厚勞省表示，染疫旅客分別是40多歲男子、30多歲女子，及10多歲的少年和少女。40多歲男子抵達羽田機場時無症狀，但因呼吸困難送醫；30多歲女子有頭痛症狀，10幾歲少年則有發燒，少女無症狀。

此外，東京都和埼玉、千葉、神奈川三縣8日起已進入緊急狀態，關西大阪、京都和兵庫知事9日籲請中央將三地區納入緊急狀態。首相菅義偉10日說，目前政府依防疫對策分科委員會專家所說，「希望再多觀察一下進行分析」，將看未來幾天狀況做決定。

讀賣新聞報導，大阪府知事吉村洋文說，大阪符合發布「緊急事態宣言」條件，「但最後還是要由中央政府來判斷」，語氣透露不滿。吉村說，大阪醫療體系接下來將愈來愈吃緊，一旦疫情快速擴大就很難因應。

兵庫縣知事井戶敏三說，「病床供應狀況已面臨極限」，希望盡速檢討發布「緊急事態宣言」。

京都府知事西脇隆俊說，京都市內早已籲請商家提前打烊，若疫情更加惡化，希望三府縣再一起要求中央政府發布「緊急事態宣言」。

民調：八成看衰東奧舉辦

日本新冠肺炎疫情嚴峻，但距離東京奧運已剩不到200天，共同社全國電話民調指出，高達八成受訪民眾認為東奧應中止或再延期。民調顯示，有35.3%的受訪者認為「應中止東奧」，另有44.8%受訪者則認為「應再次延期」，共80.1%的民眾認為應針對東奧調整。

東京奧運 變種病毒 疫情

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