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德國突破4萬人不治 比利時過半死在養老院

編譯中心／綜合10日電
德國總理梅克爾透過影音談話警告，未來幾周才是疫情最艱難階段。(歐新社)
德國總理梅克爾透過影音談話警告，未來幾周才是疫情最艱難階段。(歐新社)

歐洲疫情依然嚴峻，德國今天宣布感染新冠病毒不治總數超過4萬大關。總理梅克爾警告，未來幾周才是疫情最艱難階段。比利時死亡總人數則超過2萬人，其中超過一半病歿人數來自養老院

德國羅伯特科赫研究所通報，今天有465人病歿，讓疫情發生以來死亡總數達到4萬343人。此外，同日新增近1萬7000例染疫，到目前為止，德國已經有190多萬人確診。

梅克爾在影音談話表示，聖誕節和新年期間社交活動對疫情的全部衝擊，還沒有在統計數據中顯示出來。梅克爾警告民眾，未來幾周將是到目前為止「疫情最艱難階段」。她也承認接種疫苗活動起步較慢，「但是節奏會加快」。目前德國已經有超過50萬人接種疫苗。

比利時疫歿超過2萬人

擁有1150萬人口的比利時，從疫情爆發以來總計有66萬2694人確診，2萬38人不治。當局表示，養老院染疫病死人數在去年12月18日來到1萬270人。國際特赦組織在上個月指控當局「遺棄」養老院。

中央社引述法新社統計，比利時是全球染疫死亡率最高的國家。在第一波疫情期間，比利時通報每天超過250人不治，染疫死亡數據在去年夏天有所改善，但到了10月又開始上揚。上周通報的平均死亡人數為每天58人，確診人數約1780人。

全球疫情表
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