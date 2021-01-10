我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

日本關西3府縣確診創高 盼入「緊急事態」

編譯中心／綜合9日電
日本福島縣9日舉行的成年儀式上，不少參加者摘下口罩拍照留念。（Getty Images）
日本福島縣9日舉行的成年儀式上，不少參加者摘下口罩拍照留念。（Getty Images）

日本首都圈1都3縣已進入為期一個月的「緊急事態」，由於疫情嚴峻，位於關西地方的3府縣9日正式籲請中央政府，將3府縣一併納入。

日本放送協會（NHK）報導，日本死亡病例截至9日為止，包括鑽石公主號郵輪累計已超過4000例。截至當地時間晚間11時新增7790例確診，連續第3日維持單日7000例以上。

關西地方的大阪府、京都府及兵庫縣3府縣知事，9日跟日本政府負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔視訊會談，正式籲請中央政府將3府縣納入「緊急事態宣言」對象地區。

日本朝日新聞報導，西村會後表示，他和3府縣知事都明白目前疫情極為嚴峻。對將關西3府縣納入緊急事態對象地區，他仍持慎重態度。

另外，大阪府9日新增647例確診病例，創次高紀錄，也是連3天單日新增逾600例，至今累計病例數3萬3920例。

兵庫縣9日新增324例確診病例，連4天創歷史新高，也是首度單日逾300例，至今累計病例數1萬1819例。 

京都府9日新增126例確診病例，至今累計病例數5791例，包括72例死亡病例。

愛知縣新增362例確診病例，創周六新高，至今累計病例數1萬9095例，包括264例死亡病例。

靜岡縣9日新增116例創新高，也是首度單日逾百例，至今累計病例數3233例，包括49例死亡病例。

岐阜縣9日新增105例確診病例，創歷史新高，至今累計病例數2973例。岐阜縣為因應轄內疫情擴散，9日獨自發布「非常事態宣言」，將籲請轄內全域供酒餐飲店提前打烊措施，延長到2月7日，也呼籲縣民自我克制避免不必要及不緊急的外出。

疫情嚴峻，北海道卻發生烏龍，忘了將去年12月底確診資訊通知一名患者，時間逾10天；神奈川縣也未即時掌握一名男性病情，男性後來死亡，縣知事出面致歉說，縣政府應對有問題。

日本 疫情 防疫

上一則

日本「月光假面」助孤兒 神秘捐款近半世紀

下一則

西班牙大雪釀3死 2500駕駛受困獲救

延伸閱讀

日緊急事態追加關西 首相菅義偉鬆口：若有必要

日緊急事態追加關西 首相菅義偉鬆口：若有必要
緊急事態白喊？日電車依然擠爆 網批：病毒列車

緊急事態白喊？日電車依然擠爆 網批：病毒列車
日本北海道搞烏龍 患者染疫逾10天都沒通知

日本北海道搞烏龍 患者染疫逾10天都沒通知
日本首都圈緊急事態 可能擴及「京阪神」等地

日本首都圈緊急事態 可能擴及「京阪神」等地

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了