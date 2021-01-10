日本關西3府縣確診創高 盼入「緊急事態」

日本福島縣9日舉行的成年儀式上，不少參加者摘下口罩拍照留念。（Getty Images）

日本 首都圈1都3縣已進入為期一個月的「緊急事態」，由於疫情 嚴峻，位於關西地方的3府縣9日正式籲請中央政府，將3府縣一併納入。

日本放送協會（NHK）報導，日本死亡病例截至9日為止，包括鑽石公主號郵輪累計已超過4000例。截至當地時間晚間11時新增7790例確診，連續第3日維持單日7000例以上。

關西地方的大阪府、京都府及兵庫縣3府縣知事，9日跟日本政府負責防疫 工作的經濟再生擔當大臣西村康稔視訊會談，正式籲請中央政府將3府縣納入「緊急事態宣言」對象地區。

日本朝日新聞報導，西村會後表示，他和3府縣知事都明白目前疫情極為嚴峻。對將關西3府縣納入緊急事態對象地區，他仍持慎重態度。

另外，大阪府9日新增647例確診病例，創次高紀錄，也是連3天單日新增逾600例，至今累計病例數3萬3920例。

兵庫縣9日新增324例確診病例，連4天創歷史新高，也是首度單日逾300例，至今累計病例數1萬1819例。

京都府9日新增126例確診病例，至今累計病例數5791例，包括72例死亡病例。

愛知縣新增362例確診病例，創周六新高，至今累計病例數1萬9095例，包括264例死亡病例。

靜岡縣9日新增116例創新高，也是首度單日逾百例，至今累計病例數3233例，包括49例死亡病例。

岐阜縣9日新增105例確診病例，創歷史新高，至今累計病例數2973例。岐阜縣為因應轄內疫情擴散，9日獨自發布「非常事態宣言」，將籲請轄內全域供酒餐飲店提前打烊措施，延長到2月7日，也呼籲縣民自我克制避免不必要及不緊急的外出。

疫情嚴峻，北海道卻發生烏龍，忘了將去年12月底確診資訊通知一名患者，時間逾10天；神奈川縣也未即時掌握一名男性病情，男性後來死亡，縣知事出面致歉說，縣政府應對有問題。