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創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

英女王伉儷接種疫苗 英人：只要國產貨

編譯中心／綜合9日電
白金漢宮9日表示，94歲的英國女王伊莉莎白二世二世（前）和99歲丈夫菲利普親王（後）已接種新冠肺炎疫苗。（美聯社資料照片）
白金漢宮9日表示，94歲的英國女王伊莉莎白二世二世（前）和99歲丈夫菲利普親王（後）已接種新冠肺炎疫苗。（美聯社資料照片）

英國白金漢宮9日表示，94歲的英女王伊莉莎白二世及99歲王夫菲利普親王今天在溫莎城堡由家庭醫師接種疫苗。「每日郵報」報導，白金漢宮公布女王和丈夫接種疫苗的消息十分不尋常，英國王室的健康狀況通常不對外透露。消息人士表示，女王決定讓大眾知道她親自接種疫苗的消息，以免外界繼續傳播對疫苗的不實謠言。

英國政府9日通報，境內新增5萬9937人確診感染新冠肺炎，較前一天的6萬8053人染疫減少，累計確診增至301萬7409例，突破300萬大關，新增1035人染疫不治，較前一天創紀錄的1325死減少，但是英國境內單日病故人數連續第4天超過1000人。

英國繼通過輝瑞與BioNTech合作研發疫苗、牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康研發疫苗後，8日緊急通過由美國藥廠莫德納研發疫苗，一個多月內短短通過3款疫苗。然而，英國許多民眾卻只願意施打英國製的牛津大學疫苗。不過，「每日郵報」報導，許多英國長者拒絕接種輝瑞疫苗，即使預約施打的時間到了，他們乾脆就不現身。英國施打疫苗並沒有強制性。報導指出，諾丁罕郡（Nottingham）有醫院被長者放鴿子，只好找來10名警察接種疫苗，以免浪費。

●世衛籲富國留疫苗給窮國

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官方數據顯示，截至9日美東時間晚間7時，全球至少192萬2563死於新冠肺炎，至少8943萬9905例確診。歐洲狂買更多新冠肺炎疫苗並批准更多款使用，美國紐約州則出現疫苗沒使用就遭丟棄狀況，世界衛生組織呼籲富國別貪心，尤其亞洲有數以百萬計民眾仍受疫情所苦。

疫苗 英國 美國

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