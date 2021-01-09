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疫情惡化！加拿大連2天增8000例 墨西哥卻照辦天體營

編譯中心／綜合8日電

新冠疫情肆虐全球，加拿大疫情急速惡化，已連續2天新增逾8000例確診。魁北克省9日起實行宵禁4周，是加拿大疫情以來首次有省分封城。但有媒體爆出，至少有15位政治人物在疫情期間出國旅遊或處理私事，目前至少三位省一級部長丟官。

加拿大目前累計確診逼近65萬人、累計死亡破1萬6000人，人口大省安大略及魁北克的疫情尤為嚴重。魁北克省省長勒戈表示該區醫院已不堪重負，當地兩間醫院停屍間已爆滿，目前屍體存放冷藏貨櫃車內。

另據美國之音報導，聖誕新年假期本因避免非必要旅行，但有需多政治人物出國度假或處理私人事務；目前至少三位省一級部長和官員丟官，還有不同黨派的聯邦以及省級議員被解除黨內的職務。

德國單日1188人病歿 創新高

德國負責疾管、預防工作的羅伯特科赫研究所公布，8日新增1188人染疫病歿，創下單日新高紀錄；同日新增3萬1849人確診，也是新高。因擔心傳染力更高的變種病毒可能讓醫院不堪負荷，德國進一步加強全國防疫封鎖措施。

巴西逾20萬死 公墓狂挖新墳

南美洲疫情未趨緩，巴西目前累計死亡人數已破20萬人，路透先前公布聖保羅最大公墓「維拉福摩薩」的空拍照，當局為因應不斷死亡的病患狂挖墳墓，並將棺材放入，數量與密集度相當驚人。

巴西是目前全球疫情第三嚴重的國家，當地醫生表示，人們已經感到疲倦，不願再堅持防疫措施，所以導致疫情不斷攀升。

澳洲布里斯本 新一波封鎖

在一名防疫飯店清潔工染上英國變種病毒後，澳洲第3大城布里斯本今天將實施另一波封鎖，且針對入境旅客的限制也將更為嚴格。當局表示，大布里斯本地區將有超過200萬人被迫得留在家裡至少3 天，只有必要的情況才能外出，且必須戴口罩。

在疫情這麼嚴峻情況下，墨西哥南部海岸的希伯萊特沙灘（Zipolite）仍決定要維持傳統，在1月29日至2月1日舉辦大規模的裸體節，屆時將有多達8000人參加盛宴。

每日星報報導，希伯萊特沙灘自2016年開始，每年都會在2月的第一個周末舉辦天體營。今年，儘管墨西哥染疫人數已逼近150萬人，仍決定要延續傳統。此行徑遭到許多網友質疑，紛紛表示恐會讓疫情更加擴大。

全球疫情表
全球疫情表

疫情 防疫 德國

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