英國單日1325人染疫不治 倫敦宣告「重大事件」

倫敦傳出當地疫情「失控」，已宣告「重大事件」。圖為聖保羅大教堂前的疫情告示牌。(美聯社)

英國 今天新增1325人死新冠肺炎，創下最高紀錄。英國日前已宣告病床告急，倫敦 市長沙迪克汗今天表示，當地疫情 「失控」，已宣告「重大事件」。

路透報導，英國今天新增6萬8053人確診、1325人病故，是連續第3天超過千人不治，累計7萬9833人死亡。BBC報導，英格蘭公共衛生署（PHE）主任魏非爾表示：「直到阻止疫情傳播之前，病故人數將會持續攀升。目前約三分之一感染者沒有症狀，可能在不知情的狀況下傳播病毒。」

新變種病毒在全英國各處現蹤，但倫敦疫情最為嚴重。市長沙迪克汗表示：「今天我已宣告倫敦處於重大事件狀態，因為這個病毒對我們城市的威脅來到危機程度。」他表示，現在每30個倫敦人就有1人確診；在最嚴重的行政區甚至提高到每20人就有一人染疫。若不立即採取行動，醫療系統將不堪負荷，造成更多人死亡。

在住院數據方面，今年1月的第一周住院人數上升約1/4，倫敦有超過7000張病床正在治療確診病患，且過去3天就有477人不治。

不過根據政府數據，倫敦的感染人數正在下降。當地疫情從去年12月29日開始緩和，不過由於疾病特性，必須等上一段時間才會反映在入院及病故人數上。

英國首相強生昨天表示，政府努力推動疫苗接種計畫，已有150萬人接種第一劑疫苗，英格蘭地區將開設1000多個施打站，15日之前預料每天將能讓成千上萬人接種。

「重大事件」狀態代表一個地區的緊急服務和醫療體系無法保持平時水準，必須採用特別處置。倫敦過去只在2016年克羅伊登電車出軌翻車案、2017年格蘭菲塔大火、倫敦橋恐攻事件，以及西敏寺恐攻事件時宣告過重大事件。