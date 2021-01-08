我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

日本疫情緊急 東京醫院病床快滿了

編譯中心／綜合7日電
示威者在東京集會，反對日本政府頒布緊急狀態令。(Getty Images)
示威者在東京集會，反對日本政府頒布緊急狀態令。(Getty Images)

新冠疫情嚴峻，日本首相菅義偉7日晚間5時半在對策本部召開記者會，宣布首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣8日開始進入緊急狀態，實施至2月7日，為期一個月。另外，由京都、大阪及神戶所在府縣形成的「京阪神」地區，7日疫情同創新高，有意籲請中央納入緊急事態地區。

菅義偉表示，這些行政區正處於疫情嚴峻狀態，希望民眾維持強烈危機感。

這是日本政府第二度發布緊急狀態，去年4月7日曾發布緊急狀態，5月25日解除，一開始以首都圈與關西地區七都府縣為對象，後來擴大到全國。

本次緊急事態下，學校不會關閉，大型活動也可舉辦，不過，入場觀眾的人數下修至最高不可超過5000人。

東京單日新增2447例新冠肺炎確診，更新單日紀錄，且是連續兩天創新高。

大阪單日新增確診人數亦創紀錄，6日新增560人，大阪府知事吉村洋文籲請中央將大阪加入緊急狀態範圍。另外，宮崎縣自行宣布進入緊急狀態。

共同社報導，截至6日，東京都政府確保約3500張床位，但住院患者達3090人，病床使用率近九成。

日本7日新增確診病例7571例，連續三天創下單日新高紀錄。7日比6日增加逾1000例，首度突破7000例。

朝日新聞報導，47都道府縣當中，7日除了日本政府發布「緊急事態宣言」的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）以外，大阪府、愛知縣、福岡縣等總共20都道府縣，單日新增確診病例都創新高。

緊急狀態 東京 日本

上一則

世界首例！日本母親子宮頸癌轉移 出生嬰兒得肺癌

下一則

炸彈低氣壓襲日 4萬戶停電 3長者遭雪埋

延伸閱讀

炸彈低氣壓來襲 日本東北暴風雪大規模停電

炸彈低氣壓來襲 日本東北暴風雪大規模停電
日本二度發布緊急狀態 8日開始為期一個月

日本二度發布緊急狀態 8日開始為期一個月
「櫻」是馬肉 「紅葉」又是什麼肉？ 日本肉名別稱大公開

「櫻」是馬肉 「紅葉」又是什麼肉？ 日本肉名別稱大公開
英日新車銷售量 去年掛牌數大減

英日新車銷售量 去年掛牌數大減

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭