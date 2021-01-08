日本疫情緊急 東京醫院病床快滿了

示威者在東京集會，反對日本政府頒布緊急狀態令。(Getty Images)

新冠疫情嚴峻，日本 首相菅義偉7日晚間5時半在對策本部召開記者會，宣布首都圈的東京 都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣8日開始進入緊急狀態 ，實施至2月7日，為期一個月。另外，由京都、大阪及神戶所在府縣形成的「京阪神」地區，7日疫情同創新高，有意籲請中央納入緊急事態地區。

菅義偉表示，這些行政區正處於疫情嚴峻狀態，希望民眾維持強烈危機感。

這是日本政府第二度發布緊急狀態，去年4月7日曾發布緊急狀態，5月25日解除，一開始以首都圈與關西地區七都府縣為對象，後來擴大到全國。

本次緊急事態下，學校不會關閉，大型活動也可舉辦，不過，入場觀眾的人數下修至最高不可超過5000人。

東京單日新增2447例新冠肺炎確診，更新單日紀錄，且是連續兩天創新高。

大阪單日新增確診人數亦創紀錄，6日新增560人，大阪府知事吉村洋文籲請中央將大阪加入緊急狀態範圍。另外，宮崎縣自行宣布進入緊急狀態。

共同社報導，截至6日，東京都政府確保約3500張床位，但住院患者達3090人，病床使用率近九成。

日本7日新增確診病例7571例，連續三天創下單日新高紀錄。7日比6日增加逾1000例，首度突破7000例。

朝日新聞報導，47都道府縣當中，7日除了日本政府發布「緊急事態宣言」的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）以外，大阪府、愛知縣、福岡縣等總共20都道府縣，單日新增確診病例都創新高。