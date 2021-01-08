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英國確診人數暴增 醫院急尋空病床

編譯中心／綜合7日電

英國醫療服務機構和醫護人員表示，新冠肺炎確診人數暴增，醫療體系恐不堪負荷，各大醫院面臨病床短缺困境，醫院高層急尋空病床。另外，法國政府表示，法國已出現19例英國變種毒株病例，法英邊界、娛樂藝文等場所因此將持續關閉。

根據一份外洩簡報，就算在相對樂觀的假設情況下，倫敦各家醫院在不到兩周內，恐出現超出負荷的窘境。

英國6日通報，過去24小時新增超過6.2萬起確診病例，英格蘭東南部以外地區確診病例快速增加。英國變種病毒株最早就是在英格蘭東南部發現。

目前英國醫院有3萬多人染疫接受治療，高於第一波疫情高峰時期。代表英格蘭醫療機構的英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）執行長哈普森（Chris Hopson）表示，確診人數激增已迫使醫院高層考慮將部分住院病人轉送到療養院

哈普森告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「過去一周來，我們看到新增5000名感染新冠的患者住院，相當於住滿10家醫院的病床…所以真的是個大挑戰。」他還說，醫院高層「知道療養院還有一些多出來的病床，他們正與療養院同事協商，看看是否能夠使用那些病床」。

據中央社報導，法國總理卡斯特克斯表示，由於疫情嚴重，法國所有娛樂藝文活動將會持續關閉，直到1月底止，名單包括博物館、電影院、劇院、運動中心等。政府1月20日將會視疫情決定是否能在2月初重新放行。餐廳與酒吧仍會持續關閉至少到2月中。卡斯特克斯也重申，受衝擊的產業將持續獲得政府的經濟補助。

英國 疫情 療養院

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