日本單日新增首破6000例 日相擬再發緊急事態

日本全境6日共新增6004例新冠肺炎確診病例，是疫情爆發以來首度單日新增逾6000例。（路透）

日韓新冠疫情 肆虐。日本 全境新增確診6004例，首度單日破6000例，創下新高；其中約一半來自首都圈。首相菅義偉將於8日針對疫情最嚴重的1都3縣發布緊急事態宣言，實施期間為1月8日至2月7日。

共同社報導，東京6日單日新增新增1591例、重症患者有111例，創下新高。此外，千葉縣、愛知縣、大阪府等17個都府縣，新增病例數也紛紛創下當地單日新高紀錄。

日本NHK報導，日本政府7日敲定緊急宣言發布方針，定於8日開始，將針對疫情嚴重的東京都、埼玉、千葉、神奈川3縣發布緊急事態宣言，為期1個月。

首爾東部看守所於去年11月27日發現首例確診病例，截至目前，累計確診病例達到1118例。南韓政府6日宣布，將對全國52個服刑場所在押人員與工作人員進行新冠病毒檢測，以防再次發生類似首爾東部看守所的群聚感染事件。南韓防疫部門前一天已對11個服刑場所的在押人員和工作人員進行篩檢，結果均呈陰性。防疫部門表示，將儘快完成對其餘41處場所的普查。

泰國 跨府移動 須隔離14天

泰國自12月下旬爆發第2波新冠肺炎疫情，包括曼谷在內共28個府被列為疫情高度控制的「紅區」，疫情較為輕微的26個府對紅區發出旅遊限制令，要求從紅區來的民眾必須進行14天隔離。

為了控制疫情，泰國疫情指揮中心將全國分為4區，分別是高度控制的紅區（感染人數50人以上）、控制的橘區（感染人數超過10人）、密切觀察的黃區（感染人數低於10人）及觀察的綠區（暫無感染者），並訂定管理規範。