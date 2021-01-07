我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

疫情下仍得現場採訪 全球逾600記者染疫亡

編譯中心／綜合6日電
非政府組織「新聞標誌運動」表示，去年3月1日以來已有600多名記者死於新冠病毒，因此呼籲應讓媒體工作者優先接種疫苗。(美聯社)
非政府組織「新聞標誌運動」表示，去年3月1日以來已有600多名記者死於新冠病毒，因此呼籲應讓媒體工作者優先接種疫苗。(美聯社)

爭取媒體工作者權益的非政府組織（NGO）「新聞標誌運動」（Press Emblem Campaign，PEC）表示，去年3月1日以來已有600多名記者死於新冠病毒，因此呼籲應讓媒體工作者優先接種疫苗

中央社報導，追蹤世界各地新聞工作者死亡數據的「新聞標誌運動」表示，在已知因染疫死亡的602名媒體工作者中，有一半以上來自拉丁美洲，占了303人。亞洲約有145人不治，歐洲有94人病歿，北美洲有32人死亡，非洲有28人過世。

新聞標誌運動秘書長倫彭（Blaise Lempen）在聲明中說：「由於他們的職業，新聞記者得到現場查證，特別容易感染病毒。他們當中有些人，特別是自由撰稿人和攝影記者，不能只是在家工作。」該組織呼籲，應讓新聞記者「優先獲得疫苗接種」。

前述數據是「新聞標誌運動」根據各地媒體、全國記者協會和區域新聞標誌運動記者提供的資訊。

新聞標誌運動表示，記者實際死亡人數可能會超過602人，因為記者死亡原因有時沒有具體說明，他們的死亡沒有宣布，或者沒有可靠的當地消息可以得知。此外，也無法區分記者是否在採訪期間染疫，他們的名單中還包括退休的記者。

秘魯記者死亡人數最多，達93人，其次是巴西55人、印度53人、墨西哥45人、厄瓜多42人、孟加拉41人、義大利37人和美國31人。

疫苗 義大利 美國

上一則

雙創高 英國單日1041人病故 連2天確診破6萬

下一則

金正恩罕見認錯！7千人面前坦承經濟失敗

延伸閱讀

永遠無法抱自己孩子…32歲助理檢察官 染疫生子4天病逝

永遠無法抱自己孩子…32歲助理檢察官 染疫生子4天病逝
監獄爆發疫情 紐約華警昂旺再求保釋

監獄爆發疫情 紐約華警昂旺再求保釋
馬來西亞東岸水患 至少4死2萬8000人逃離家園

馬來西亞東岸水患 至少4死2萬8000人逃離家園
篩檢新冠卻疑驗出男友不忠！她上網求助

篩檢新冠卻疑驗出男友不忠！她上網求助

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效