英國增6萬確診！每50人有1人染病 強生取消訪印度

英國首相強生取消原定本月出訪印度的計畫。（路透）

英國 的新冠疫情 延燒，今天確診人數首次突破6萬人。英格蘭首席醫療官惠提表示，據統計，從去年底到今年初，英格蘭地區家庭每50人就有1人染疫。即便如此，包括英超 等頂級賽事仍獲准繼續進行。英國首相強生取消原定本月出訪印度的計畫，以專注處理國內疫情。

英國從去年12月29日單日確診數首次突破5萬人後，連續7天確診破5萬人，今天更多達6萬916人確診，累計277萬4479人確診；同時新增830人不治，累計7萬6305人病故。

強生昨天宣布英格蘭地區從午夜起開始第3度封城，他今天和醫療官惠提共同召開記者會。惠提表示，根據統計，在去年12月27日至今年元月2日，英格蘭地區一般家庭裡，每50人就有1人染疫。他說，英國近2周內確診案例增加了70％，主因是變種病毒與冬天的加乘效果。他警告這種狀況相當令人憂心，因為「冬天還沒過去」。

英國首相強生宣布英格蘭地區從5日起第3度封城，圖為倫敦金融區5日人煙稀少。（美聯社）

而有鑑於國內疫情延燒，強生取消原定本月稍後出訪印度的計畫。首相府發言人表示，強生已經與印度總理莫迪通電話，對未能如期出訪表示遺憾，期望仍然能夠在今年上半年成行。

強生原本打算透過出訪印度，尋求與新德里當局商討英國脫歐後的貿易關係。

英超等賽事照常舉行

儘管染疫人數激增，全國封城要求室外健身房、網球場、高球場等戶外場館都將關閉，但英格蘭足球超級聯賽（Premier League）等頂級賽事得以照常舉行。

由於紐卡索聯隊、曼城、富勒姆等隊都有球員相繼染疫，英超有4場比賽延期。英超目前共有131人確診；而英超以下層級的聯賽，情況更為糟糕。在英格蘭橄欖球超級聯賽（Premiership rugby）方面，儘管有多場比賽因為疫情而取消，預期賽程仍持續進行。

德延長封鎖措施至月底

德國宣布延長封鎖措施至月底，並會引入更嚴格的限制措施。總理梅克爾5日與16個邦首長開會後作出有關公布，商店、餐廳和學校維持關閉，來自高風險地區的人士要接受兩次檢測，即使首次呈陰性，也要隔離5日，再接受第二次檢測。

當局也首次限制非必要出行，住在疫情重災區的民眾，只能在居住城鎮或區域的15公里範圍內活動，與其他家庭聚會的人數上限亦會收緊。