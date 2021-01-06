日本確診、病死雙創新高 東京奧運「可能沒觀眾」

日本東京奧運的舉辦形式可能會有所改變，現場或許不開放民眾入場觀賽。圖為一名日本人看著東奧倒計時看板。（美聯社）

日本疫情 升溫，5日新增確診4915例、76人死亡，皆創新高紀錄。日本政府最快7日將針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，實施期間為期約1個月；日前當方政府以先採去緊急行動因應疫情。

NHK報導，日本今天新增確診4915例，其中東京占了1278例，是僅次於去年12月31日新增1337例的第二高紀錄。

而日本受疫情影響，原定2020年舉辦的東京奧運 被迫延至今年夏天，不過，日本奧運委員會主席山下泰裕接受專訪時坦承，東奧的形式可能會有所改變，現場可能沒有觀眾入場觀賽。

山下泰裕4日接受東京新聞專訪，當談及日本民眾對奧運支持度低下時說，在目前這種情況，民眾感到焦慮很正常，東京確實不可能像倫敦、里約那樣舉辦奧運。他表示，奧運的形式有所改變，甚至可能會沒有觀眾，看不到運動員和觀眾互動的畫面。

山下泰裕2019年擔任日本奧會主席至今，他強調即使舉辦壓力日益沉重，但五到十年後回首看，東奧對日本來說很加分，因為帶給全世界勇氣，「無論如何，我們都會以靈活方式應對，盡力讓全球運動員到東京參賽。」