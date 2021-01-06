德國、丹麥考慮延後打第2劑疫苗 藥廠：未必有防護力

因應疫苗供應不足情況，德國和丹麥都傳出欲延遲為民眾注射第二劑疫苗的時間。（美聯社）

歐洲多國先後展開新冠疫苗 的接種工作，但相繼出現疫苗供應不足的狀況，德國 和丹麥可能會跟進英國 的計畫，延遲為民眾注射第二劑疫苗的時間。

英國日前表示，將延長施打輝瑞疫苗第二劑的間隔期，可從原定的3周延至最長12周，以確保讓更多人能接種第一劑疫苗。

德國衛生部長斯潘4日已要求疾管中心羅伯特‧科赫研究所，研究延遲為民眾注射第二劑疫苗的計畫，此舉獲得醫學專家肯定。柏林夏里特醫院疫苗研究小組負責人表示，鑑於目前疫苗數量不足，加上國內極高的感染率和住院率，盡可能讓更多人越早接種首劑疫苗的策略，可能更有效。

此外，丹麥也在考慮此策略。丹麥傳染病研究所4日表示，將密切監控英國情況，據報可能將為民眾施打第二劑疫苗的時間延後至三到六周。

儘管科學家們建議，拉長輝瑞疫苗間隔期是明智之舉。但歐洲藥品管理局說，注射兩劑疫苗的間隔時間不應超過42天或六周，以獲得全面保障；研發疫苗的BioNTech和輝瑞藥廠今天也警示，這樣無法確保疫苗仍具保護力。

BioNTech和輝瑞在共同聲明中說：「疫苗的安全性和有效力尚未依不同的注射時程做評估，因為實驗中絕大多數的受試者都接受研究設定的時限內，接種第2劑疫苗。」實驗期間，兩劑疫苗施打間隔為3周。

BioNTech說，數據證實，第一劑疫苗施打後，最快12天就會產生局部保護力；但沒有數據證實，保護力能維持到21天以後。