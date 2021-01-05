變種病毒狂襲！英全境封鎖3.0 首相強生防疫「急轉彎」

3日英國首相強生才信誓旦旦承諾「不會擴大封城」、4日晚間卻突襲式宣布「全國防疫即刻封鎖」。（取材自各大報頭版）

「英國 封城，英國再封城，英國再三封城...」無法取消耶誕年假群聚，也無力遏止變種病毒B117擴散的英國，4日晚間再度由前一天才信誓旦旦承諾「不會擴大封城」的首相強生（Boris Johnson）突襲式宣布「全國防疫 即刻封鎖」，除了照護、必要工作、維生採買與緊急移動之外，英格蘭地區將再度進入「集體封城狀態」。相關命令從5日清晨即刻生效、全國性的限制也將至少持續1個半月，最快到2月22日才有望解封。同日稍早，疫情 較緩的蘇格蘭地區，也因英格蘭疫情爆炸而自行宣布「全境封鎖」——這是自2020年3月第一波疫情失控以來，大不列顛島第三次、同時也是狀況最為嚴峻的全境封鎖令。

根據英國衛生部於4日晚間的最新通報，英國過去24小時的新增病例已衝破本地紀錄，每日新增確診高達5萬8784例——這不僅是1個月前的360%，更是新冠肺炎登陸英國以來的最大紀錄。

疫情爆炸 變種病毒、消極防疫

英國疫情大爆炸的主要原因，其一是因為傳染力爆增的新型變種B117病毒株的大流行，據稱英格蘭自12月起的6成新增病例，全都染上了B117；另一個原因則是英國在耶誕節－新年長假期間的消極防疫，像是政策反覆、總是在最後一刻才臨時宣布「局部限制群聚」，因此在長假寬鬆之後，年後開工的1月中旬至2月底，也被認為是英國冬季疫情必定暴增的「至暗時刻」。

根據英國衛生部於4日晚間的最新通報，英國過去24小時的新增病例已衝破本地紀錄，每日新增確診高達5萬8784例。（Getty Images）

「全境封鎖將讓我國經濟付出毀滅性的代價，如果可以不封鎖的話，英國政府絕不會下令封城...」英國衛生部與首相防疫顧問團強調：

「...但在反覆檢討疫情數據後，英國NHS醫療體系已經用盡了儲備力量，我們判斷英國醫療系統已不可能繼續扛住未來4星期內、疫情海嘯的預期爆發。因此政府才必須壯士斷腕，犧牲空間以盡可能地為整體防疫爭取緩衝時間。」

各級學校 暫停到校改遠距

第三波全境封鎖令，其內容主要限制區域間的非必要移動，除了日常維生的超市零售、救護與公部門服務外，除非無法遠端工作（例如營建業），其他任何非必要產業都將重新進入集體遠距上班；英格蘭地區的各級學校也暫停到校授課，改由遠距教學，並取消今年夏季的升學學力測驗。

其基本限制內容，雖不比過去幾次封鎖令更為緊縮；但首波限制日期卻更為延長，直接超過一個半月。英國政府表示，英格蘭地區的全境封鎖令，將於2月15日進行「首次檢討」，屆時如果疫情擴散有效受控，「英國最快『不早於2月22日』才得解禁。」

英格蘭地區的各級學校也暫停到校授課，改由遠距教學，並取消今年夏季的升學學力測驗。圖為倫敦東區一所關閉的小學與防疫警語。（Getty Images）

「此刻的英國，比所有時候更需要你我的團結...未來幾個星期裡，我們勢必將遭遇本波疫情中，最為嚴厲的挫折與挑戰。」

4日晚間8時，無預警向全國發出電視直播的首相強生，表情嚴肅地宣布英格蘭地區將於翌日清晨開始，重新進入「全境封鎖」狀態。發言中，強生不斷強調「全民共體時艱」的理解與韌性，同時也坦白地承認錯誤，並針對中小學校的「開學反覆問題」，向全國家長致歉。

根據英國教育部的原本規畫，英格蘭的各級中小學校，原本應該要在1月4日結束年假、重新準備開課。但由於變種病毒B117的出現——此種病毒株的傳染性不僅增強70%，對於年輕人、未成年兒童的感染威脅也較先前的新冠肺炎病毒更大——因此早在耶誕假期開始前，英國的第一線教師、家長協會與防疫專家，就已不斷呼籲強生政府「應盡速擬定、溝通全國停課策略」。

然而相關呼籲，卻一直遭強生內閣「閃躲逃避」，因為英國的各級教育時程，原本就已因2020年的全年大疫而一團混亂，除了嚴重影響基礎教育品質外，更災難性地衝擊了應屆畢業生升大學的入學標準與權益；同時，停止上課之後，連帶也會市場經濟釋出了「擴大疫情封鎖」的政策暗示，因此強生政府才會一直拖延決策，期待在「經濟穩定」與「最低防疫犧牲」之間，能出現怎樣的奇蹟曙光。

正因為強生內閣的「鴕鳥心態」，直到1月3日——也就是年假結束、中小學開學的前一夜——英國政府都還對外堅持「正常開學」，強生本人更公開呼籲：

「全國家長明天都該早起，我保證學校現在很安全，大家都『必須』正常接受義務教育、送小孩去上學！」

誰知24小時後，強生又再一次地就防疫決策進入「重大轉彎」，不僅直接宣布「第三次全境封鎖」，更吞回了前夜的原話，反悔宣布「全面停止到校上課」。

「對於學生與家長的混亂與不便，作為首相的我真心感到抱歉...但為了維持正常教育，政府上下已竭盡了全力。」強生在記者會上表示：B117與新年疫情暴增，已讓各級醫院的重症住院數暴增——比起2020年4月的首波高峰，英國每周新增的重症數增加了40%；比起12月中的狀況，過去一周的住院率也增加了30%——但假期後遺症如今才正要爆發，

「最慘烈的醫療危機，現在才『正要開始』。」

12月中的狀況，過去一周的住院率也增加了30%——但假期後遺症如今才正要爆發，「最慘烈的醫療危機，現在才『正要開始』。」圖為1月3日英國倫敦的皇家倫敦醫院外的救護車隊伍。 （歐新社）

強生封城 跟進蘇格蘭決策？

事實上，早在強生宣布「全境封鎖」之前，蘇格蘭政府與議會才提前幾小時通過了「蘇格蘭封鎖令」，以法律命令所有居民「盡可能待在家中」避免外出。由於封鎖機制通報較早且更為嚴格，蘇格蘭當前的疫情狀況遠比南方為緩。在防疫政策的比較中，主張「蘇獨」的蘇格蘭第一部長史特金（Nicola Sturgeon），也較顛三倒四、包袱更重的首相強生，更占據了當政治聲望與地方威信的聲量優勢。因此部份政治評論也認為：「強生大概也受史特金的防疫決策刺激，才不得不跟進下達『全境封鎖令』。」

除了大不列顛島的防疫封鎖外，英國新年疫情的直線爆炸，也讓德國、荷蘭緊急祭出了「入境限制令」——除非有迫切性的必要理由，否則禁止英國公民航空入境。歐盟方面表示，禁止英國公民入境的原因，並不單只是B117病毒大流行，而是英國已於1月1日結束「脫歐過渡期」，持英國護照入歐者只有90天免簽待遇，但當前歐盟出入境政策仍禁止「非歐盟特約者與非必要理由者」入境，因此這些被拒絕入歐的英國公民「只是單純因為英國已經完成脫歐而不享優惠，且也沒有事先申請必要旅行證明」而已。

目前，英國衛生部與防疫專家團已建議強生內閣「應即刻升級全國防疫限制」，並啟動前所未見、新設但限制等級更加嚴苛的「第5級封鎖令」（Tier 5）——此一禁令被認為是「禁止國民彼此接觸」的最重限制等級，但強生對此尚沒有公開說法，外界亦不確定未來幾天內，英國會否進一步升級成「T5等級全境封鎖」。