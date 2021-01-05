等不及日相頒布 首都圈先採緊急行動：晚8時後籲別外出

捷克政府為了防止疫情蔓延而訂下限制措施，民眾為此3日在布拉格市中心，用玻璃啤酒杯排成長龍、並在裡面插上點燃的蠟燭以示抗議。（Getty Images）

日本政府4日表示，因新冠疫情 攀升，考慮最快本周內對首都圈發布緊急事態宣言。不過東京都和周邊三縣知事4日晚開會後，決定率先採取「緊急行動」，要求首都圈民眾從8日起晚間8時後避免非必要外出，商家也縮短營業時間。

NHK報導，東京4日新增確診884例，連續3天新增超過800例；重症患者共有108人，也是新高紀錄。都內更首度學校群聚感染，一所高中從去年12月26日到今年1月3日，共有41名學生及4名教職員確診，學校臨時停課。

首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣政府4日晚決定，從8日至31日將要求民眾晚上8時後避免非緊急、非必要外出。居酒屋等餐廳8日至11日只營業至晚上8時；12日起至月底，首都圈所有餐廳只營業至晚上8時。

此外，多名政府消息人士指出，中央政府可能在9日前針對首都圈發布緊急事態宣言，但後有消息指出最快7日會發布。這象徵首相菅義偉的失敗，他一直不願採取嚴厲防疫 措施，憂心傷害經濟。菅義偉也表示，儘可能最晚從2月下旬起開始接種疫苗，「我也會率先接種」。

日本擬叫停外國商務客入境

此外，日本政府傳出為了防止疫情擴大，考慮全面暫停外籍人士新申請入境，包括原本同意鬆綁入境的台灣、中國、南韓等11國商務相關人士。日媒報導，菅義偉4日在記者會上說，如果對方國發現新變種病毒 株，立即暫停該國外籍人士申請入境。但這項發言遭到朝野政黨批評，政府因此改變方針，不管對方國是否發現新變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

蘇格蘭全境封鎖 延2月開學

BBC報導，蘇格蘭首席大臣施特金表示，4日宣布從午夜開始全境封鎖，，民眾盡量在家工作，可以和非同住的人在戶外見面，但僅限一人；學校將延後到2月開學。

蘇格蘭今天新增1905人確診，目前確診病例中約有半數感染新變種病毒。施特金也表示，醫院病床可能會在3至4周之內用罄。英格蘭地區同樣疫情險峻，預料英相強生將宣布再度封城。

泰國28府 防疫措施更嚴格

泰國疫情再度爆發，包括曼谷在內共28個府被列為疫情高度控制區，從4日開始將採取較為嚴格的管制措施，並授權各府首長必要時可關閉特定場所。截至3日為止，泰國累計共7694個確診案例，其中64人死亡。

捷克排啤酒杯陣 抗議防疫政策

捷克政府為了防止疫情蔓延而訂下限制措施，但示威民眾3日為此在布拉格市中心，用玻璃啤酒杯排成長龍、並在裡面插上點燃的蠟燭以示抗議。

來源：YouTube

埃及患者疑缺氧喪命 影片瘋傳

埃及傳出有4名在醫院加護病房接受治療的染疫患者因缺氧喪命，影片在網路瘋傳；當局4日表示已展開相關調查，埃及衛生部長扎耶德則回應，「所有收治冠狀病毒患者的醫院都有充足的醫療用氧氣供應」。埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，約1億人口居住，迄今通報逾14萬起確診病例，其中約7800人不治。