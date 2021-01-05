教宗譴責封城前趕出國度假：「讓我很難過」

疫情爆發至今仍有部分國家實施封城、最高警戒和鎖國情況，但對那些刻意「出逃」到海外度假、躲避封城的人只為玩樂，天主教教宗方濟各予以譴責，強調「這真的讓我很難過」。（路透）

疫情 爆發至今仍有部分國家實施封城、最高警戒和鎖國情況，但對那些刻意「出逃」到海外度假、躲避封城的人，天主教教宗方濟各 （Pope Francis）予以譴責，並表示對那些正在受苦的人而言，應給予更多幫助。

教宗方濟各3日在他每周固定的午間禱告結束後發表談話，他指出自己看到新聞，有些人會特意趕上最後幾班飛機，為的就是趕在政府封城前「逃出國」去過聖誕節和新年，甚至去別地找樂子，批評道「「他們並沒有想到那些待在家裡的人」。

傳統而言，三鐘經（Angelus blessing）會在眺望聖彼得廣場（St. Peter's Square）的窗台前誦讀，但為防止人群擁擠破壞社交距離進而擴大疫情，今年改在室內舉行。

宗方濟各在梵蒂岡官邸宗座宮（Apostolic Palace）內的圖書館表示，出國遊玩的人並沒有設身處地為那些因疫情衝擊而經濟困頓、生病的人們著想，腦中反而只想著要過節玩樂，強調「這真的讓我很難過」。

教宗方濟各表示，2021的情況能改善與否大家並不知道，但他強調所有人能一起做的就是「出於照顧自己本身的利益，對照顧別人多盡一份心力」。

這並非教宗第一次對疫情發表看法，過去教宗就曾批評拒絕戴口罩或抗議新冠病毒限制的人，稱他們只在乎「自己的利益」，聖誕節時，教宗也呼籲必須向所有人提供新冠疫苗，並懇求各地在疫情中合作。