印度批准用2款本土疫苗 「第3階段未過」安全性遭質疑

印度一名醫護人員2日演練替人接種新冠疫苗。（美聯社）

印度 藥品監管單位今天宣布，批准英國 和印度開發的兩款新冠疫苗 緊急使用；不過獲准的本土疫苗尚未完成第3期臨床實驗，遭反對黨提出安全性質疑。民間人士已依法提出申請，要求政府拿出安全性和其他數據。

印度藥品管制總局（DCGI）宣布，印度批准印度血清研究所和巴拉特生物科技國際公司的兩款新冠疫苗緊急使用許可。

印度血清研究所生產的新冠疫苗Covishield，是由英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠所開發。另一款由印度巴拉特生物科技國際公司與印度醫學研究委員會及印度國家病毒研究所合作開發的本土疫苗Covaxin，需要幾天到幾周時間生產。

不過，由於Covaxin尚未完成第3期臨床試驗，專家委員會認為目前數據不足以授權，印度最大反對黨「國大黨」領袖沙魯爾等也質疑其安全性。

不過，印度衛生部長瓦德漢表示，專家委員會在已審查Covaxin疫苗有關安全性與免疫性的數據之後，頒布許可。印度中央藥物標準控制局局長索馬尼表示，Covaxin在第1、2期臨床試驗中測試800 人，結果表明疫苗是安全的，且提供強大免疫反應。

民間人士籲公布數據

巴拉特公司與印度中央藥物標準控制局都不會公布Covaxin效力結果。路透報導，知情人士透露，這支疫苗接種兩劑後，防護力可能超過6成。

提倡公開透明的民間人士高卡爾則在推特寫道：「巴拉特生技公司沒拿出足夠數據證明安全性和效力，憑什麼獲得批准？」高卡爾已依據印度資訊公開法提出申請，要求政府就今天通過的兩支疫苗拿出安全性和其他數據。