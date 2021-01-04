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1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

東京疫情嚴峻 日相將再頒「首都圈」緊急事態

編譯中心／綜合4日電
日本東京數千名上班族在4日、新年的第一個工作日前往神田神社祈禱。（Getty Images）
日本東京數千名上班族在4日、新年的第一個工作日前往神田神社祈禱。（Getty Images）

全球新冠疫情未歇，日本東京都疫情嚴峻，連2天新增逾800例，重症患者也增加到101人，日媒時事通訊報導，日相菅義偉今天將發布首都圏一都三縣緊急事態宣言，預定從9日開始；南韓首都圈4日起實施的5人以上聚會禁令擴大至全國；而多倫多最大華人肉食供應商也傳出疫情。

NHK報導，東京3日新增816例確診，創周日新高，但中央政府尚未發布緊急事態宣言，因為擔心影響經濟。東京都知事小池百合子與神奈川、千葉、埼玉三縣知事2日共同拜會經濟再生大臣西村康稔，希望日本政府加速評估發表緊急事態宣言。多家日媒報導，菅義偉今天將舉行開春記者會，發布首都圏一都三縣緊急事態宣言，宣布首都圈再度進入緊急狀態。

南韓全國4日起禁止5人以上聚會

鄰居南韓疫情稍有緩勢，單日確診病例時隔23天降至700例以下，12月爆發群聚感染的首爾東部看守所則再增121例。但當局仍擴大防疫禁令，全國4日起禁止5人以上聚會。

多倫多華人肉食供應商爆疫

加拿大多倫多最大華人肉食供應商「洪記肉食」(Charlie's Meat)在網站發出通告，旗下雞肉處理工場和經銷超市No Frills士嘉堡分店，均傳出員工確診；由於很多華人餐館都向洪記進貨，民眾相當擔心。加拿大公衛局未就事件回應，但洪記表示目前未證實任何人因食物或食品包裝感染，工場可望於1月8日重開。

希臘現4例英變種病毒

英國發現的新變種病毒株擴散多國，希臘衛生官員也指出，從英國入境希臘的4名旅客感染變種病毒株。路透報導，這是希臘首次通報新變種病毒株的病例。希臘當局從3日起加強防疫封鎖措施長達一周，包括美容院和書店，以及其他在聖誕節前獲准重新營業的商家都必須關閉。

歐盟擬協助擴大生產疫苗

歐盟準備協助擴大生產疫苗，以清除產能不足的問題。匈牙利總理奧班3日表示，由於俄羅斯「史普尼克V」新冠肺炎疫苗產能有限，匈牙利不太可能使用，並批評歐盟獲取疫苗太慢。

愛爾蘭增近5000例新高

愛爾蘭通報新增確診病例4962例，創下爆發疫情以來的單日新病例數新高，累計確診病例突破10萬例，達10萬1887例，累計2259人病歿。

義大利則通報新增1萬4245例確診、347人病歿，全國累計超過7萬5000人染疫不治。義大利從去年2月爆發疫情後，已經通報7萬5332人染疫死亡，這項數據高居歐洲各國之冠，且在全球排名第5多

全球疫情表
全球疫情表
日本首都圈東京都知事小池百合子（右二）、埼玉縣知事大野元裕（左一）、千葉縣知事森...
日本首都圈東京都知事小池百合子（右二）、埼玉縣知事大野元裕（左一）、千葉縣知事森田健作（左二）、神奈川縣知事黑岩祐治（右一）和經濟再生擔當相西村康稔（中）2日對媒體發表談話。（Getty Images）

疫情 變種病毒 疫苗

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