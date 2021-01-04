我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

連6天爆增5萬例 英相強生無意再封城 只說「防疫將更嚴格」

編譯中心／綜合3日電
英國連5日創新高，但英相強生無意再次全面封城，根據最新民調，強生可能在下次大選丟掉議員席位。（路透）
英國連5日創新高，但英相強生無意再次全面封城，根據最新民調，強生可能在下次大選丟掉議員席位。（路透）

英國今天新增5萬4990人確診新冠病毒肺炎，連續6天超過5萬例；在野黨工黨黨魁施凱爾呼籲政府在24小時內宣布全面封城，以遏止失控的變種病毒。英國同日新增454人染疫不治，累計病故攀升至7萬5024人。

每日郵報報導，英格蘭大多數地區已列入最高防疫的第4級警報。英相強生今天接受BBC訪問時，並未提到會再次全面封城，不過他坦承英格蘭地區的規定「可能會變得更嚴格」。

英國3日新增5萬4990人染疫，連5日創新高。（Getty Images）
英國3日新增5萬4990人染疫，連5日創新高。（Getty Images）

強生表示，他依舊認為情況在春天之前會越來越好，並希望未來3個月能有上百萬人接種疫苗。不過他也說：「我們未來數周內可能必須採取行動，會在部分地區實施更嚴格規定。」英格蘭地區若再度宣布封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

英國預計2024年舉行國會大選，根據最新民調，強生可能在下次大選丟掉議員席位，而且兩大主要政黨都無法在國會拿下絕對多數。

星期日泰晤士報報導，這份民調在強生禁止英格蘭部分區域進行聖誕家庭聚會後公布，是英國第一份有關民眾如何看待強生處理完英國脫歐和應對疫情的詳細調查。

民調發現，執政的保守黨屆時將丟失81席，完全喪失目前領先80席的多數優勢。屆時保守黨可能拿下284席，在野黨工黨將贏得282席。

希望獨立的蘇格蘭民族黨，預料將拿下蘇格蘭59席中的57席。換言之，蘇格蘭民族黨可能扮演決定下屆政府由誰組成的關鍵角色。

民調並發現，強生可能在自身選區─倫敦西部鄂克斯橋區敗選。強生在2019年的國會大選贏得大勝，讓他得以在跨年夜帶領英國正式脫離歐盟，結束近半世紀的會員國身分。

英國 民調 封城

上一則

東京疫情嚴峻 日相將再頒「首都圈」緊急事態

下一則

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

延伸閱讀

英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城

英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城
英相強生如願脫歐 老爸「唱反調」喊當法國人

英相強生如願脫歐 老爸「唱反調」喊當法國人
2021了…英國與歐盟正式分手 邁入脫歐後新世代

2021了…英國與歐盟正式分手 邁入脫歐後新世代
英相強生：英目前確診案例 60%感染變種病毒

英相強生：英目前確診案例 60%感染變種病毒

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動