連6天爆增5萬例 英相強生無意再封城 只說「防疫將更嚴格」

英國連5日創新高，但英相強生無意再次全面封城，根據最新民調，強生可能在下次大選丟掉議員席位。（路透）

英國 今天新增5萬4990人確診新冠病毒肺炎，連續6天超過5萬例；在野黨工黨黨魁施凱爾呼籲政府在24小時內宣布全面封城 ，以遏止失控的變種病毒。英國同日新增454人染疫不治，累計病故攀升至7萬5024人。

每日郵報報導，英格蘭大多數地區已列入最高防疫的第4級警報。英相強生今天接受BBC訪問時，並未提到會再次全面封城，不過他坦承英格蘭地區的規定「可能會變得更嚴格」。

英國3日新增5萬4990人染疫，連5日創新高。（Getty Images）

強生表示，他依舊認為情況在春天之前會越來越好，並希望未來3個月能有上百萬人接種疫苗。不過他也說：「我們未來數周內可能必須採取行動，會在部分地區實施更嚴格規定。」英格蘭地區若再度宣布封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

英國預計2024年舉行國會大選，根據最新民調 ，強生可能在下次大選丟掉議員席位，而且兩大主要政黨都無法在國會拿下絕對多數。

星期日泰晤士報報導，這份民調在強生禁止英格蘭部分區域進行聖誕家庭聚會後公布，是英國第一份有關民眾如何看待強生處理完英國脫歐和應對疫情的詳細調查。

民調發現，執政的保守黨屆時將丟失81席，完全喪失目前領先80席的多數優勢。屆時保守黨可能拿下284席，在野黨工黨將贏得282席。

希望獨立的蘇格蘭民族黨，預料將拿下蘇格蘭59席中的57席。換言之，蘇格蘭民族黨可能扮演決定下屆政府由誰組成的關鍵角色。

民調並發現，強生可能在自身選區─倫敦西部鄂克斯橋區敗選。強生在2019年的國會大選贏得大勝，讓他得以在跨年夜帶領英國正式脫離歐盟，結束近半世紀的會員國身分。