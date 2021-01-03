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無視宵禁！法國2500人跨年開非法派對 與警衝突

編譯中心／綜合2日電
法國許多民眾無視宵禁，參加非法跨年派對。（Getty Images）
法國許多民眾無視宵禁，參加非法跨年派對。（Getty Images）

跨年假期全球壟罩在疫情陰影當中，各國政府呼籲民眾在家度過，法國更祭出嚴格防疫限制且全國實施宵禁，但跨年夜當晚仍有2500多人前往布列塔尼區參加非法跨年派對，警方試圖阻止卻遭民眾暴力威脅。

CNN報導，法國地方當局1日表示，「數百輛汽車於12月31日傍晚開始前往利耶於龍鎮的一個工業區聚集，為的就是要參加跨年派對」，當地警方試圖阻止派對卻遭「暴力威脅」。

聲明指出，有一輛警車遭放火，另外三輛警車受損，一名士兵被丟擲瓶罐和石頭受到輕傷。檢調單位將對此展開調查。法國自去年12月15日開始實施全國宵禁，時間為晚上8時至早上6時。

澳新南威爾斯增7例 強制戴罩

澳洲新南威爾斯省2日新增7例本土新冠確診病例，同時宣布實施口罩令，以遏止疫情蔓延。根據新措施，大雪梨地區民眾乘搭公共交通工具、進出商場、娛樂和宗教場所等，都必須佩戴口罩，違者可罰款200澳幣（約153美元）。當局同時收緊限聚令，健身室最多只可容納30人，宗教場所、婚禮和葬禮最多只能容納100人。澳洲雪梨歌劇院5日將演出歌劇「風流寡婦」，迎來自去年3月以來首批觀眾，當天將開放7成5的座位供佩戴口罩的民眾入座。

英變種蔓延 菲禁美客入境

菲律賓早前已禁止英國等18個國家的旅客入境；而在美國科羅拉多州、加州和佛羅里達州相繼出現英國變種病毒後，菲律賓宣布從2日起至15日，禁止旅客從美國入境。菲國公民從美國返抵後，須到政府檢疫中心隔離14日。

泰國禁國內航班飲食、報章雜誌

為了抑制疫情，泰國民航局下令國內航班上不得飲食，除了安全須知卡以外的印刷品像是報章雜誌也被禁止，該措施從2020年12月31日起生效。

CNN報導，這是疫情爆發以來泰國第二次採取該措施，泰國於2020年4月26日禁止航班飲食服務，但在2020年8月31日解除。

泰國民航局局長朱拉證實此事，「國內航班到站後的清潔時間極為短暫，因此，機上非必要閱讀物可能會提高病毒傳播的風險」。乘客依然可以攜帶報章雜誌登機，不過到站後，必須將這些物品帶下飛機。泰民航局禁令適用於航班上發的任何物品像是菜單、免稅商品目錄或機上雜誌等。

特殊情況下，如果乘客需要服用藥物，空服員可提供民眾飲用水。

全球疫情表
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