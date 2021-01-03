稱冠全球！以色列疫苗接種率超過1成 政府超前部屬

各國近期爭相進行全民接種新冠疫苗 ，但西方國家因輝瑞疫苗分發延誤等原因，進度落後預期；以色列 則成為接種率最高國家，已有逾一成民眾接種，巴林接種率3.49%居次，英國接種率1.47%為第3名。

以色列4人注射輝瑞疫苗後死亡

BBC報導，擁有930萬人口的以色列，已有11.55%民眾接種疫苗，衛生官員和專家將接種率歸功於人口、國土面積較小；數位化的醫療系統；政府政府在疫情初期就與輝瑞和BioNTech公司敲定疫苗購買協議，並打擊不實資訊等四大因素。

以色列在上月9日就開始接種疫苗，平均每天有15萬人接種，目前已有超過100萬人接種疫苗。不過，該國有4人在接種輝瑞疫苗後死亡，衛生部門認為其中3起死因與疫苗無關，第4起仍在調查中。

BioNTech創辦人斥歐採購太慢

另一方面，歐盟 上月底展開疫苗接種計畫，但法國目前僅約320人接種，有醫生和反對派批評政府看疫苗懷疑論者的臉色，對於疫苗接種方案過於謹慎。而據Ipsos在歐洲進行的民調顯示，只有四成法國人願意接種疫苗。

德國則有逾13萬人已接種，但因疫苗供應不足，全國400多個疫苗中心有部分要暫停開放。與美國輝瑞藥廠一同研發疫苗的德國BioNTech創辦人薩恩，接受雜誌「明鏡」訪問時，批評歐盟採購疫苗不及其他國家迅速和直接，且假設其他疫苗很快能取得授權，自信能取得足夠疫苗。

他警告輝瑞疫苗的供應並不算很樂觀，「（供應）已出現空白」。外界預計，歐盟最快周三批准使用美國莫德納疫苗，並須盡快審批英國阿斯特捷利康疫苗。