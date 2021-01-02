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新冠病毒現4變種「傳染力更強」 世衛：不影響疫苗

編譯中心／綜合1日電

世界衛生組織（WHO）表示，新冠疫情迄今出現4支變種病毒，初步研究顯示，其中有些傳染力更強，但不會引發更嚴重症狀，也不改變現有因應對策，包括診斷、療法及疫苗。

D614G突變 全球最流行

世衛指出，2020年1月底或2月初發現一支SARS-CoV-2的變種病毒，在基因中出現D614G突變。數月間，這支突變病毒取代最早在中國發現的SARS-CoV-2病毒株，到了2020年6月成為全球最普遍流行的病毒株。

丹麥水貂出現變種病毒

2020年8到9月，丹麥的北日德蘭地區也發現一支變種病毒，先是在養殖水貂間感染，其後也傳染給人類。丹麥當局稱這支變種病毒為Cluster 5，它結合先前未曾發現的數種突變。目前對於這支病毒研究的還在進行中。截至目前，丹麥僅在2020年9月確認12人感染Cluster 5，這支病毒似乎並未廣泛擴散。

英國變種 已傳33國家地區

2020年12月14日，英國向世衛通報一支變種病毒，命名為SARS-CoV-2 VOC 202012/01，內含23種核苷酸變異。世衛表示，研究發現英國這支變種病毒的傳染力更強，不過不會令病況更嚴重，也不會出現重覆感染不同病毒株的情況。目前已有33個國家和地區發現此變種病毒。

世衛還指出，由於全球採用的聚合酶連鎖反應（PCR）COVID-19檢測法大多鎖定多重目標，因此這支變種病毒預料對診斷力的影響不大。截至2020年12月30日為止，英國以外有31個國家或地區通報發現這支病毒。

南非變種 擴散8國

此外，南非在2020年12月18日也發現新的SARS-CoV-2變種病毒，命名為501Y.V2，且這支病毒正迅速在南非3省蔓延，並已擴散到8國。初步研究顯示，501Y.V2會攜載更高病毒量，這可能意味傳播力更強，但尚待進一步調查。此外，現階段並無明顯證據顯示，這支新變種病毒會造成更嚴重的病症或更糟的後果。

世衛表示，新冠病毒出現變種是可預期的事，重要的是繼續密切觀察病毒對公衛的影響。

此外，法國12月31日證實出現首例南非變種病毒，患者早前從南非返回法國上萊因省，檢測發現感染南非變種病毒，他隨即被隔離，目前情況良好。

巴西12月31日也發現兩例英國變種病毒，是當地首次發現相關個案。專家敦促巴西政府收緊對歐洲旅客的隔離措施，要求他們抵達後隔離至少10天。

此外，土耳其1日宣布，從英國入境的15個人檢出變種病毒。他強調「已經採取必要措施」，接觸者也已隔離。

變種病毒 英國 南非

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