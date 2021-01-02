我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

英國連4天增逾5萬確診 ICU病床全滿！

編譯中心／綜合1日電
日本民眾1日到明治神宮參拜，明治神宮因應疫情取消跨年徹夜參拜，直至元旦清晨才開放，人流少於往年，但可見到不少民眾未有戴口罩前往。（路透）
日本民眾1日到明治神宮參拜，明治神宮因應疫情取消跨年徹夜參拜，直至元旦清晨才開放，人流少於往年，但可見到不少民眾未有戴口罩前往。（路透）

2020年全球壟罩在新冠病毒疫情當中，都期待2021年能有好的開始，然而，各國疫情仍不見趨緩，日本單日新增3247例，當局呼籲民眾元旦假期勿出門；英國新增5萬3285例，ICU病床使用率超100%。

東京添783例 想頒緊急狀態

日本今天新增3247例確診，其中東京新增783例，東京都政府呼籲民眾在家安靜度過新年，又傳出正考慮要求中央政府發出緊急狀態宣言，不過首相菅義偉反覆表示不作考慮。

此外，NHK報導，日本至1月1日重症患者數716人，較前日增加35人，達到歷史新高。日皇德仁與皇后雅子1日透過錄影方式向民眾發表新年談話，主軸圍繞疫情。德仁向醫療從業人員表達敬意與謝意；雅子說，衷心祈禱今年能成為較安穩的一年。

菅義偉1日發表新年感言則談到東京奧運與帕運，「今年夏天將舉辦象徵世界團結的大會」，為了實現安全及安心的大會，日本會確實做好相關準備。

南韓增破千例 疫苗將臨床試驗

截至1日，南韓確診人數新增1029例，其中僅25例境外移入。韓製疫苗進度同時急起直追，取得第1、2期臨床試驗許可。

因應疫情升溫，在首爾市光化門附近「普信閣」舉行的除歲敲鐘儀式，也宣布取消，改由線上播放預錄好的敲鐘影片。但仍有少數民眾31日到鐘閣現場感受跨年氣氛。

印度批准英疫苗緊急使用

路透引述2名知情人士報導，印度藥品監管機關1日核准英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗緊急使用。美國約翰霍普金斯大學統計，印度迄今累計1028萬6709例確診、14萬8994人病故，疫情在全球僅次於美國。

英擬重啟方艙 停車場建病房

英國1日新增5萬3285例確診，是連續第4天新增破5萬例，不治病例新增613例。當地受變種病毒肆虐，確診人數不斷創新高，首都倫敦多間醫院已不勝負荷，國家醫療服務（NHS）計畫重啟多間方艙醫院。

另據英國太陽報報導，倫敦地區ICU病床的使用率已達114%，英格蘭東南部也達113%，醫院考慮將部分病人轉送至北部約克郡的醫院，又或在停車場用帳篷搭建臨時病房。

赴加勒比海度假 加國官員引咎辭職

加拿大安大略省財政部長菲力普斯（Rod Phillips）31日請辭，他在當局實施嚴格防疫封鎖措施'、並呼籲國民避免非必要出國的情況下，被發現與家人前往加勒比海度假。

菲力普斯同時也是安大略省省議員。他在抵達多倫多機場時對記者表示，要為自己「又笨又蠢的錯誤」道歉；並說，「對於我在不該旅行的時候旅行這個事實，我沒有任何藉口」。

全球疫情表
全球疫情表

東京奧運 疫情 疫苗

上一則

英脫歐首日車流不大通關順暢 貨運業擔憂：問題之後浮現

下一則

新冠病毒現4變種「傳染力更強」 世衛：不影響疫苗

延伸閱讀

33國出現英變種新冠病毒！逾40國家禁英旅客入境

33國出現英變種新冠病毒！逾40國家禁英旅客入境
佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史

佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史
傳中國疫苗走私至日本 已有富人接種

傳中國疫苗走私至日本 已有富人接種
聖他克拉拉縣獲9.4萬疫苗 ICU床位剩8%

聖他克拉拉縣獲9.4萬疫苗 ICU床位剩8%

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種