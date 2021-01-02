英國連4天增逾5萬確診 ICU病床全滿！

日本民眾1日到明治神宮參拜，明治神宮因應疫情取消跨年徹夜參拜，直至元旦清晨才開放，人流少於往年，但可見到不少民眾未有戴口罩前往。（路透）

2020年全球壟罩在新冠病毒疫情 當中，都期待2021年能有好的開始，然而，各國疫情仍不見趨緩，日本單日新增3247例，當局呼籲民眾元旦假期勿出門；英國新增5萬3285例，ICU病床使用率超100%。

東京添783例 想頒緊急狀態

日本今天新增3247例確診，其中東京新增783例，東京都政府呼籲民眾在家安靜度過新年，又傳出正考慮要求中央政府發出緊急狀態宣言，不過首相菅義偉反覆表示不作考慮。

此外，NHK報導，日本至1月1日重症患者數716人，較前日增加35人，達到歷史新高。日皇德仁與皇后雅子1日透過錄影方式向民眾發表新年談話，主軸圍繞疫情。德仁向醫療從業人員表達敬意與謝意；雅子說，衷心祈禱今年能成為較安穩的一年。

菅義偉1日發表新年感言則談到東京奧運 與帕運，「今年夏天將舉辦象徵世界團結的大會」，為了實現安全及安心的大會，日本會確實做好相關準備。

南韓增破千例 疫苗 將臨床試驗

截至1日，南韓確診人數新增1029例，其中僅25例境外移入。韓製疫苗進度同時急起直追，取得第1、2期臨床試驗許可。

因應疫情升溫，在首爾市光化門附近「普信閣」舉行的除歲敲鐘儀式，也宣布取消，改由線上播放預錄好的敲鐘影片。但仍有少數民眾31日到鐘閣現場感受跨年氣氛。

印度批准英疫苗緊急使用

路透引述2名知情人士報導，印度藥品監管機關1日核准英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗緊急使用。美國約翰霍普金斯大學統計，印度迄今累計1028萬6709例確診、14萬8994人病故，疫情在全球僅次於美國。

英擬重啟方艙 停車場建病房

英國1日新增5萬3285例確診，是連續第4天新增破5萬例，不治病例新增613例。當地受變種病毒肆虐，確診人數不斷創新高，首都倫敦多間醫院已不勝負荷，國家醫療服務（NHS）計畫重啟多間方艙醫院。

另據英國太陽報報導，倫敦地區ICU病床的使用率已達114%，英格蘭東南部也達113%，醫院考慮將部分病人轉送至北部約克郡的醫院，又或在停車場用帳篷搭建臨時病房。

赴加勒比海度假 加國官員引咎辭職

加拿大安大略省財政部長菲力普斯（Rod Phillips）31日請辭，他在當局實施嚴格防疫封鎖措施'、並呼籲國民避免非必要出國的情況下，被發現與家人前往加勒比海度假。

菲力普斯同時也是安大略省省議員。他在抵達多倫多機場時對記者表示，要為自己「又笨又蠢的錯誤」道歉；並說，「對於我在不該旅行的時候旅行這個事實，我沒有任何藉口」。