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2020最後一天… 英國確診創新高 法國嚴格宵禁

編譯中心／綜合31日電
2020年最後一天，英國確診人數再度創下新高，原本每年在倫敦眼施放煙火，今年因疫情取消。(Getty Images)
2020年最後一天，英國確診人數再度創下新高，原本每年在倫敦眼施放煙火，今年因疫情取消。(Getty Images)

各地忙著揮別2020疫情年時，英國在最後一天，確診人數再度創下新高，達到5萬5892人，964人病故。法國則在境內發現首例南非變種病毒，為加強防疫，更派出10萬名警察和國家憲兵在各大城市巡邏嚴格執行宵禁，並關閉首都巴黎一半的地鐵線。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦、艾塞克斯（Essex）和白金漢郡（Buckinghamshire）的醫院都因為湧入大量新冠肺炎病患面臨沉重壓力。

受傳染力強的變種病毒侵襲，英國政府去年12月31日調升英格蘭多個地區的防疫警戒至最高第4級「留在家中」，約有2000萬民眾受到影響、近8成地區處於封城狀態。

法國衛生部去年12月31日表示，已在境內發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒501.V2首例。

法國內政部長下令，除夕夜8時起，10萬名警察和國家憲兵在各大城市巡邏，執行至清晨6時的宵禁令，並關閉首都巴黎一半的地鐵線。截至周三，法國累計新冠病毒確診病例達260萬宗，6.4萬人死亡。

梅克爾：疫情讓2020最艱難

德國也採取封城直至1月10日，政府禁止銷售煙花，並限制公共場合聚集人數。德國總理梅克爾(Angela Merkel)30日發表她任內最後一次新年演說。她說，在15年總理任期內，因為新冠肺炎疫情，使2020年成為最艱難的一年。但梅克爾也說，隨著開始接種COVID-19疫苗，2021年也成為希望的一年。

比利時一間養老院日前在聖誕老人造訪後，爆發群聚感染，目前至少已有26名住客死亡。比利時是全世界冠狀病毒人均死亡數最高的國家之一，1萬1066名死者中有一半以上是養老院居民。

日韓疫情同樣嚴重，日本共同社報導，東京都知事小池百合子去年12月31日表示，東京單日新增新冠病毒確診數超過1000人，為爆發疫情以來首見。南韓首爾跨年例行的敲鐘儀式取消，往年跨年夜都會聚集不少人群的弘大、明洞、梨泰院等鬧區餐廳，都因防疫規定必須在晚上9點結束內用服務，路上幾乎不見人跡。

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