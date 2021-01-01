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俄羅斯國產疫苗開打 逾半民眾沒信心

編譯中心／綜合31日電

俄羅斯啟動施打國產疫苗「史普尼克V」工作，許多民眾對此懷抱希望，但有民調指出，逾半民眾對此疫苗沒有信心，認為俄國政府似乎只想贏得疫苗生產競賽。為對付第二波疫情，巴基斯坦宣布購買120萬劑中國疫苗。

中央社報導，全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）本周民調顯示，俄國只有43%的民眾希望接種疫苗，反觀美國及德國分別有69%及65%的民眾有此意願。其他俄國民調指出，僅有38%的俄國民眾想要接種疫苗。

傳染病專家謝斯塔科娃（Irina Shestakova）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時坦承：「這令人擔憂。（因為）儘快為大多數人口接種疫苗的國家便是勝利者。」

WHO准輝瑞疫苗緊急使用

世衛組織去年12月31日宣布，將輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗列為可緊急使用，表示此舉為各國加快批准進口和注射疫苗開啟大門。

世衛組織在一份聲明中說，世衛的審查發現，輝瑞＆BNT疫苗符合世衛設定不可或缺的安全和有效標準，使用該疫苗的好處抵銷了潛在風險。

巴基斯坦買120萬劑中國疫苗

巴基斯坦科學與科技部長胡笙（Chaudhry Fawad Hussain）今天表示，將向中國國營國藥集團購買120萬劑新冠病毒疫苗，這是巴國在對抗第二波疫情之際，官方首度證實購買疫苗。

胡笙推文說：「內閣委員會已決定向中國企業國藥集團初步購買120萬劑疫苗，將在2021年首季免費提供給前線工作人員。」

據巴基斯坦通報，昨天有58起死亡及2475起確診病例，全國病逝人數突破1萬大關，累計47萬9715人染疫。

疫苗 世衛 中國

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