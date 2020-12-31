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英國6成確診是染變種病毒 跨年夜擴大封鎖

編譯中心／綜合30日電
英國30日批准牛津疫苗，圖為上月底英相強生到威爾斯勒克姆Wockhardt製藥廠內仔細看著牛津疫苗的畫面。（路透）
英國30日批准牛津疫苗，圖為上月底英相強生到威爾斯勒克姆Wockhardt製藥廠內仔細看著牛津疫苗的畫面。（路透）

英國新冠變種病毒迅速擴散，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，目前英國新冠肺炎確診案例中有60%感染的是新變種病毒，政府宣布31日起將更多地區納入最高防疫層級，他並呼籲民眾跨年夜不要群聚，在家安全迎接新年。

強生接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，英國確診案例中有60%是新型、傳染性更高的變種病毒。被問到政府是否反應太慢，導致疫情爆發。強生表示：「不幸的是，我們沒辦法預料到這是新變種病毒。」

他表示：「變種病毒從發源地迅速擴散，從倫敦東部和肯特郡，開始朝全國蔓延。」

報導指出，英國30日新增5萬23人確診，病歿人數多達981人，比前一天多上兩倍。英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）也表示，英國過去兩周的平均感染率急遽增加，每10萬人就有380人染病。

對此，英國宣布從31日跨年夜起升級至第3及第4級警報，等於幾乎整個英格蘭都被劃入新的警報範圍；除了原先的薩塞克斯郡、牛津郡、薩福克郡、諾福克郡和劍橋郡以外，米德蘭茲郡、英格蘭東北部以及部分西北、西南部地區也包括在內。

英研究：新變種2次侵襲率較高

英格蘭公共衛生署的對照研究顯示，新冠肺炎新變種病毒看來沒有比其他變種更能引發嚴重疾病，但患者在接觸人後將疾病傳染出去、導致他人發病比率較高。

路透報導，研究顯示，在「二次侵襲率」（secondary attack rate）上，也就是接觸確診患者後本身發病的比例，感染新變種病毒的人要來得高。

擔任政府顧問的流行病學家海華德（Andrew Hayward）今天稍早警告，英國若未採取更嚴格行動來對抗這種更具傳染性的變種病毒，未來數週將走向「大災難」。

英國 變種病毒 新冠肺炎

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