韓看守所819染疫 犯人隔鐵窗揮「救命」紙條

首爾看守所累計819人確診，有拘留犯隔著鐵窗向街外舉紙牌籲「請救救我們，因疾病管理本部指示，8名確診者關在一起」 。(歐新社)

新冠肺炎疫情 持續惡化，南韓首爾東部看守所爆出群聚感染，30日已有819人確診，其中1人死亡，當地多家媒體還拍到犯人從鐵窗內揮舞毛巾、舉起白紙求救的畫面。日本 經濟再生大臣西村康稔30日則在推特表示，若疫情擴大，將考慮第二度宣布緊急狀態。

韓聯社報導，首爾松坡區的東部看守所，自11月27日傳出第1例確診病例後，至今已有819宗染疫。若以該看守所12月18日有2419人計算，819人確診意味有逾30%人染疫，創下當地單一設施確診病例最高紀錄。

在確診患者中，有1人死亡，為一名重症血液透析患者，患有糖尿病等長期疾病，他在12月24日獲釋後就醫，12月27日死亡。

據報導，有收容人在移送其他設施隔離後才確診，部分確診患者又曾出庭受審，獄方的疏失被批根本是讓疫情再次擴散。

東京 疫情燒 專家：2周內醫療崩潰

日本迄30日晚間，單日新增確診3852人，是疫情以來第二高，累計確診人數23萬1223人，死亡3443人。

經濟再生大臣西村康稔表示，若疫情擴大，將考慮第二度宣布緊急狀態。他也呼籲民眾，新年期間和家人共度就好，拜訪親友、聚餐、神社初詣等活動應盡量避免。

此外，日本東京都疫情持續延燒，專家估算，不用2周住院患者就會超過能掌握的4000張病床數，有可能讓醫療體系瀕臨崩潰危機。

日本產經新聞報導，東京都到29日止的7天平均單日新增染疫數751人，是連續19天創紀錄。目前東京都可掌握的病床數為3500床，29日住院患者有2274人；東京都政府雖然籲請各醫療機構確保總數4000張病床，但專家估算，只要確診住院率不變，不用2周住院病患數就可能超過4000床。