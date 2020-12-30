英國單日破5萬確診又創高 變種病毒入侵智利、印度、巴基斯坦

1名美國空軍士兵29日在南韓平澤市的烏山空軍基地接種新冠疫苗。（路透）

英國 新冠肺炎確診數28日才首度突破單日4萬人，29日又增加5萬3135人染疫，刷新最高單日確診人數；智利、印度 、巴基斯坦29日出現英國變種病毒 案例，菲律賓為防止變種病毒入侵，宣布30日禁19國和地區旅客入境。

智利是拉丁美洲首例變種病毒株個案，29日發現首例英國變種病毒株確診病例，患者有英國旅遊史，沒有出現症狀，目前正在隔離，該國將恢復實施所有外國入境者強制隔離。

印度29日首次發現英國變種新冠病毒感染病例，六名患者都來自英國，已經隔離，衛生部還說，印度暫停所有來自英國的航班入境，期限到本月底為止，但從11月底開始至禁令生效前，約有3萬3000名旅客搭機飛抵印度，在這些旅客中，有114人確診染疫。

巴基斯坦也淪陷，衛生單位29日已確認境內出現三起英國變種病毒案例，這三人最近都有英國旅遊史。

英國確診人數連續兩天刷新最高單日確診紀錄，傳染率恐怕已超越4月疫情第一波高峰期。

倫敦大學衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）一項研究計算變種病毒株等因素後，估計英國每周須為200萬人接種疫苗，並在1月全英格蘭實施第4級管控措施和停課，才可避免第三波疫情爆發。惟現時英國每周接種人數只達該研究提議的一成，且英格蘭今年應考的中學生聖誕假結束後將回校上課，兩大教師工會警告，這將增加學生感染變種病毒株風險。

防變種病毒 菲禁19國航班

菲律賓為防止變種病毒入侵，30日起禁止來自香港、日本、南韓、新加坡等19個國家和地區旅客入境，直到明年1月15日。這些國家和地區還包括南非、瑞士、義大利、丹麥、以色列、西班 牙、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、黎巴嫩、德國、瑞典、澳洲、法國及冰島。菲國24日起禁止來自英國航班入境到31日。杜特蒂26日同意，這項禁令將延長2周。

南韓媒體29日報導拘押前總統李明博的看守所762人確診，1人死亡。專家痛批，當局輕忽防疫才導致這次監獄群聚感染。