變種病毒入侵南韓！日本、芬蘭都出現2種變異病毒株

從海外入境南韓的旅客，28日抵達仁川機場後辦理檢疫相關手續。（路透）

南韓政府28日確認，從英國 入境旅客檢體中檢出變種新冠病毒，而日本、芬蘭都出現分別在英國及南非 散播的變種病毒 株。印尼政府28日宣布，為加強防疫變種病毒，將自2021年1月1日禁止所有國家的外國旅客入境，為期兩周。

南韓政府28日證實，已確認從3名自英國入境南韓的旅客檢體中驗出變種病毒，並將英國班機禁飛令延長一周。印尼為防止變種新冠病毒傳入，總統佐科威決定自2021年1月1日至1月14日期間，對不分國籍的外國旅客關閉邊境，只有部長級以上的官方訪問例外。印尼公民仍可返國，但必須出示出發前2天的新冠病毒核酸篩檢陰性證明，抵達印尼後立即接受核酸篩檢，並在政府指定的檢疫所隔離5天。

此外，南韓法務部表示，關押前總統李明博及前總統朴槿惠的首爾東部看守所，在第3次採檢中追加驗出233例確診病例，累計相關確診人數增至748例。首爾東部看守所18日爆發群聚感染，有187人確診；第2次採檢追加288人確診，至今共計748例確診病例。而李明博及朴槿惠的第1次採檢結果皆為陰性，之後為治療慢性疾病送往首爾大學醫院，未列入後續採檢名單。

日本也現南非變種病毒株

日本厚生勞動省28日表示，1名曾到訪南非的女性感染了變異的新冠病毒。這是首次在日本確認南非變異病毒病例，也是日本自25日首見英國變種病毒之後，再有另一種變種病毒株入境。目前日本已有8例確診感染英國新變種病毒株。

此外，芬蘭官員28日表示，在兩人身上發現英國新變種病毒，並在第3人身上檢測到在南非散播的另一種新變種病毒。芬蘭本月稍早已暫禁自英國啟程的飛機和旅客入境，新變種病毒據信傳染力更強。

南非確診數破100萬大關

南非近日通報發現新變種病毒株後，衛生部27日指出，境內累計確診病例數已突破100萬大關，染疫死亡則達2萬6735人。今年3月南非通報首起確診病例，並於12月初累計達到80萬例，之後花了兩周增加到90萬例，但再增至100萬例只耗時9天。研究顯示，南非新增病例中，變種病毒占大宗，感染力似乎比原來的病毒更強。