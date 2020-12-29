我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

變種病毒入侵南韓！日本、芬蘭都出現2種變異病毒株

編譯中心／綜合28日電
從海外入境南韓的旅客，28日抵達仁川機場後辦理檢疫相關手續。（路透）
從海外入境南韓的旅客，28日抵達仁川機場後辦理檢疫相關手續。（路透）

南韓政府28日確認，從英國入境旅客檢體中檢出變種新冠病毒，而日本、芬蘭都出現分別在英國及南非散播的變種病毒株。印尼政府28日宣布，為加強防疫變種病毒，將自2021年1月1日禁止所有國家的外國旅客入境，為期兩周。

南韓政府28日證實，已確認從3名自英國入境南韓的旅客檢體中驗出變種病毒，並將英國班機禁飛令延長一周。印尼為防止變種新冠病毒傳入，總統佐科威決定自2021年1月1日至1月14日期間，對不分國籍的外國旅客關閉邊境，只有部長級以上的官方訪問例外。印尼公民仍可返國，但必須出示出發前2天的新冠病毒核酸篩檢陰性證明，抵達印尼後立即接受核酸篩檢，並在政府指定的檢疫所隔離5天。

此外，南韓法務部表示，關押前總統李明博及前總統朴槿惠的首爾東部看守所，在第3次採檢中追加驗出233例確診病例，累計相關確診人數增至748例。首爾東部看守所18日爆發群聚感染，有187人確診；第2次採檢追加288人確診，至今共計748例確診病例。而李明博及朴槿惠的第1次採檢結果皆為陰性，之後為治療慢性疾病送往首爾大學醫院，未列入後續採檢名單。

日本也現南非變種病毒株

 

日本厚生勞動省28日表示，1名曾到訪南非的女性感染了變異的新冠病毒。這是首次在日本確認南非變異病毒病例，也是日本自25日首見英國變種病毒之後，再有另一種變種病毒株入境。目前日本已有8例確診感染英國新變種病毒株。

此外，芬蘭官員28日表示，在兩人身上發現英國新變種病毒，並在第3人身上檢測到在南非散播的另一種新變種病毒。芬蘭本月稍早已暫禁自英國啟程的飛機和旅客入境，新變種病毒據信傳染力更強。

南非確診數破100萬大關

南非近日通報發現新變種病毒株後，衛生部27日指出，境內累計確診病例數已突破100萬大關，染疫死亡則達2萬6735人。今年3月南非通報首起確診病例，並於12月初累計達到80萬例，之後花了兩周增加到90萬例，但再增至100萬例只耗時9天。研究顯示，南非新增病例中，變種病毒占大宗，感染力似乎比原來的病毒更強。

全球疫情表
全球疫情表

變種病毒 南非 英國

上一則

逃避隔離！200英國旅客從瑞士滑雪勝地趁夜消失

延伸閱讀

研究人員：奈及利亞變種病毒危險性尚待確認

研究人員：奈及利亞變種病毒危險性尚待確認
新變種病毒再蔓延 芬蘭通報境內首批確診病例

新變種病毒再蔓延 芬蘭通報境內首批確診病例
南韓防變種新冠病毒 英國航班禁飛延長一周

南韓防變種新冠病毒 英國航班禁飛延長一周
無懼變種病毒 人民幣匯率盤堅向上

無懼變種病毒 人民幣匯率盤堅向上

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒