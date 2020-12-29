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逃避隔離！200英國旅客從瑞士滑雪勝地趁夜消失

編譯徐榆涵／綜合28日電
受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶傳出有數百名英國人在隔離期間消失。（Getty Images）
受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶傳出有數百名英國人在隔離期間消失。（Getty Images）

瑞士因應英國出現新變種病毒株，21日下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，但受到英國人歡迎的滑雪勝地韋爾比耶（Verbier）卻傳出有數百名英國人在隔離期間消失，甚至有部分人溜去法國。

瑞士當局21日宣布，14日起從英國入境的所有人員，都需要進行抵達日起算的10天自我隔離。但據瑞士「周日報」報導，在阿爾卑斯山下的豪華滑雪勝地韋比爾，在420名隔離英國人中有約200名摸黑落跑。

韋比爾所在的巴涅市發言人桑多茲表示：「他們之中許多人留下來隔離檢疫一天，然後在黑夜掩護下悄悄離開。」他表示，根據昨天對當地旅館的調查，只有不到10 人還在接受隔離。

許多飯店業者是在英國旅客未接聽房內電話，或沒有動留在客房外的餐點後，才注意到他們已經離開。

桑德茲說，由於瑞士和英國之間的航班自20日以來已經取消，因此尚不清楚這些旅客的去向。

報導還指出，韋爾比耶近日對英國旅客產生「仇外情緒」，「會說英語的人都很可疑」。桑德茲表示，許多人受到不公正的譴責，並被控違反隔離規定，只因為他們說英語。

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