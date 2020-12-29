逃避隔離！200英國旅客從瑞士滑雪勝地趁夜消失
瑞士因應英國出現新變種病毒株，21日下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，但受到英國人歡迎的滑雪勝地韋爾比耶（Verbier）卻傳出有數百名英國人在隔離期間消失，甚至有部分人溜去法國。
瑞士當局21日宣布，14日起從英國入境的所有人員，都需要進行抵達日起算的10天自我隔離。但據瑞士「周日報」報導，在阿爾卑斯山下的豪華滑雪勝地韋比爾，在420名隔離英國人中有約200名摸黑落跑。
韋比爾所在的巴涅市發言人桑多茲表示：「他們之中許多人留下來隔離檢疫一天，然後在黑夜掩護下悄悄離開。」他表示，根據昨天對當地旅館的調查，只有不到10 人還在接受隔離。
許多飯店業者是在英國旅客未接聽房內電話，或沒有動留在客房外的餐點後，才注意到他們已經離開。
桑德茲說，由於瑞士和英國之間的航班自20日以來已經取消，因此尚不清楚這些旅客的去向。
報導還指出，韋爾比耶近日對英國旅客產生「仇外情緒」，「會說英語的人都很可疑」。桑德茲表示，許多人受到不公正的譴責，並被控違反隔離規定，只因為他們說英語。
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