新後遺症！英國數千確診者「嗅覺倒錯」 聞到魚腥硫磺味

英國28日通報新增4萬1385例確診，創單日新高。圖為大曼徹斯特海德市在「drive-in」幫民眾接種疫苗。（Getty Images）

新冠疫情 爆發至今，病毒症狀不斷出現改變，過去指標之一是喪失嗅覺；但英國 有專家發現，部分出現「新型冠狀病毒長期症狀」（long COVID）的患者會聞到魚腥味、硫磺味及甜膩噁心的難聞氣味，懷疑是病毒對神經系統的影響導致「嗅覺倒錯」（parosmia）現象。英國28日通報新增4萬1385例確診，創單日新高；病故新增357例。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席庫瑪受訪表示，他注意到英國數以千計因嗅覺喪失接受治療的確診者中，部分人出現「嗅覺倒錯」，而不幸的是這些嗅幻覺大多是難聞的氣味，如魚腥味、硫磺味、令人噁心的甜味等，令患者生活品質惡化，其中年輕患者及醫護人員似乎尤受影響。

庫瑪是3月將嗅覺喪失視為新冠確診指標症狀的首批醫護人員之一，他曾敦促英格蘭公共衛生署（PHE）將嗅覺喪失列為染疫症狀。

庫瑪形容這是一種「親神經性病毒」，並解釋「這種病毒對腦部神經有親和性，尤其是控制嗅覺的神經，但它可能也會影響其他神經，我們認為它會影響神經傳導物質，也就是將訊息傳遞到大腦的機制」。

他還說：「有些人通報出現幻覺、睡眠障礙、聽力改變。」目前確切機制仍不確定，但專家正在找方法努力幫助患者復元。

協助嗅覺障礙患者的英國慈善機構AbScent，正與英國耳鼻喉科協會及英國鼻科學會合作，從數以千計的嗅覺喪失和嗅覺倒錯患者蒐集資訊，以助研發療法。

他們建議患者接受「嗅覺訓練」，包括每天聞玫瑰花、檸檬、丁香和尤加利精油約20秒，以慢慢恢復嗅覺。庫瑪說：「有一些令人鼓舞的早期報告顯示，這類訓練對患者有幫助。」他還說，大部分患者最終將恢復正常嗅覺。