我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

新後遺症！英國數千確診者「嗅覺倒錯」 聞到魚腥硫磺味

編譯中心／綜合28日電
英國28日通報新增4萬1385例確診，創單日新高。圖為大曼徹斯特海德市在「drive-in」幫民眾接種疫苗。（Getty Images）
英國28日通報新增4萬1385例確診，創單日新高。圖為大曼徹斯特海德市在「drive-in」幫民眾接種疫苗。（Getty Images）

新冠疫情爆發至今，病毒症狀不斷出現改變，過去指標之一是喪失嗅覺；但英國有專家發現，部分出現「新型冠狀病毒長期症狀」（long COVID）的患者會聞到魚腥味、硫磺味及甜膩噁心的難聞氣味，懷疑是病毒對神經系統的影響導致「嗅覺倒錯」（parosmia）現象。英國28日通報新增4萬1385例確診，創單日新高；病故新增357例。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席庫瑪受訪表示，他注意到英國數以千計因嗅覺喪失接受治療的確診者中，部分人出現「嗅覺倒錯」，而不幸的是這些嗅幻覺大多是難聞的氣味，如魚腥味、硫磺味、令人噁心的甜味等，令患者生活品質惡化，其中年輕患者及醫護人員似乎尤受影響。

庫瑪是3月將嗅覺喪失視為新冠確診指標症狀的首批醫護人員之一，他曾敦促英格蘭公共衛生署（PHE）將嗅覺喪失列為染疫症狀。

庫瑪形容這是一種「親神經性病毒」，並解釋「這種病毒對腦部神經有親和性，尤其是控制嗅覺的神經，但它可能也會影響其他神經，我們認為它會影響神經傳導物質，也就是將訊息傳遞到大腦的機制」。

他還說：「有些人通報出現幻覺、睡眠障礙、聽力改變。」目前確切機制仍不確定，但專家正在找方法努力幫助患者復元。

協助嗅覺障礙患者的英國慈善機構AbScent，正與英國耳鼻喉科協會及英國鼻科學會合作，從數以千計的嗅覺喪失和嗅覺倒錯患者蒐集資訊，以助研發療法。

他們建議患者接受「嗅覺訓練」，包括每天聞玫瑰花、檸檬、丁香和尤加利精油約20秒，以慢慢恢復嗅覺。庫瑪說：「有一些令人鼓舞的早期報告顯示，這類訓練對患者有幫助。」他還說，大部分患者最終將恢復正常嗅覺。

英國 疫情

上一則

日本前首相之子染新冠3天猝逝 成國會議員首例

下一則

逃避隔離！200英國旅客從瑞士滑雪勝地趁夜消失

延伸閱讀

英國單日確診首度突破4萬人 醫護恐難負荷

英國單日確診首度突破4萬人 醫護恐難負荷
牛津疫苗將獲批！專家：英百萬人接種 2月前也難控疫情

牛津疫苗將獲批！專家：英百萬人接種 2月前也難控疫情
傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦

傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦
南韓防變種新冠病毒 英國航班禁飛延長一周

南韓防變種新冠病毒 英國航班禁飛延長一周

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒