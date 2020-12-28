普亭將打「史普尼克V」疫苗！曾被爆未接種惹爭議

阿根廷在24日接獲首批30萬劑俄羅斯疫苗。（Getty Images）

俄羅斯 率先全球製造出新冠疫苗 「史普尼克V」（Sputnik V），但成效引起外界質疑，甚至被踢爆總統普亭 也沒接種，引起議論。克里姆林宮發言人今天表示，普亭將接種史普尼克V疫苗，正等待手續完成。

俄羅斯1號電視頻道報導，發言人表示：「普亭說他會接種，就等所有手續完成。」68歲的普亭曾說史普尼克V安全、有效，他沒有理由不接種，會等到可以施打的時候。普亭8月透露，女兒曾參與史普尼克V臨床試驗，之後感覺良好。

俄國衛生部26日表示已批准對長者使用史普尼克V疫苗。莫斯科市長索比亞寧今天表示，28日起60歲以上民眾可開始申請施打疫苗。

阿根廷29日開打俄製疫苗

CNN報導，阿根廷總統艾柏托26日宣布，將自29日開始為民眾施打俄製疫苗「史普尼克 V」。阿根廷將成為繼墨西哥、智利與哥斯大黎加之後，第4個全民施打新冠疫苗的拉美國家。

阿根廷24日接獲首批30萬劑俄羅斯疫苗，預計明年1月共500萬劑到貨。阿根廷計畫優先為前線醫護人員、教師與70歲以上老人接種。自疫情爆發以來，阿根廷累計確診人數迄今多達157萬8267人，4萬2501人病故。

韓明年2月起接種

韓聯社報導，南韓政府決定明年2月起開始施打新冠疫苗，由醫護人員和老年人優先接種。一般民眾將在明年第二季起接種。青瓦台27日在國會召開的黨政青高層協議會上表示，已確保有足量新冠疫苗可供施打，預計南韓形成群體免疫的時間點和他國相似，或者更快。

英1月4日推出牛津疫苗

英國星期日電訊報報導，英國預計於明年1月4日正式推出由牛津大學與阿斯利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的新冠疫苗，並期望在未來兩周為200萬民眾接種首劑牛津或美國輝瑞疫苗。

牛津疫苗因不需極低溫冷藏，較容易存放及處理，可能將大規模發放至地方接種中心。英國政府已訂購1億劑牛津疫苗，當中4000萬劑計畫在明年3月推出。